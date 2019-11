Drama histórico, comedia y aventuras, 3 recomendaciones para el fin de semana

El fin de semana suele ser el momento de la semana para poner en pausa la rutina y darse un espacio para descansar. Acá te dejamos tres series para que sepas que podrías ver y no te pierdas en esa marea de recomendaciones.

THE END OF THE F***ING WORLD 2

A pesar de que los fans más acérrimos de esta serie no están muy conformes con que se haya hecho una segunda temporada de esta excelente serie inglesa, este segundo ciclo, si bien no alcanza ni con mucho la extrema calidad del primero, entretiene lo suficiente como para no perdérselo.

Los protagonistas, Alyssa y James, esos dos chicos raros, rebeldes y sensibles que arrancan de sus disfuncionales familias, vuelven incorporando a la historia un tercer e importante personaje, Bonnie, una chica sombría que por alguna circunstancia busca vengarse de estos chicos.

Si no has visto la serie, el fin de semana es perfecto para maratonearla.

Ideal para un público que sienta que hay cosas que no tienen sentido o quieran ver a dos adolescentes descubriendo el mundo. Ver con helado y cuchara en mano además de Spotify cerca porque vas a querer escuchar esa playlist todo el tiempo.

MIRÁ TAMBIÉN La sexta y última temporada de Vikings cada vez más cerca

EL REY

Más de dos horas dura esta película dirigida por el australiano David Michôd, que muestra la transformación que vivió el rey de Inglaterra Enrique V, desde su desordenada adolescencia hasta asumir la corona.

Para eso se tomó de la obra Enrique de William Shakespeare, que relata las borracheras y rebeldía de este joven príncipe, quien siempre buscó la paz y la unión, pero malas asesorías lo llevaron a una guerra con Francia que terminó por transformarlo en un gran emperador.

Ideal para el público que esté buscando una historia de época con mucha intriga y cruce políticos, si se busca un drama con crecimiento de personajes, esta es tu película para el fin de semana.

THE POLITICIAN

A esta serie se la ama o se la odia. El debut en Netflix de Ryan Murphy, creador de hits como American Horror Story, Pose y Glee, nunca fue a fin a los grises, porque se trata de una producción extrema, exagerada, llena de personajes maqueteados a propósito, colores pasteles e ironía.

Murphy usa su talento para presentar una mezcla entre comedia negra y melodrama sobre un adolescente millonario cuyo propósito es llegar a ser presidente de EE.UU. Para conseguirlo, deberá ir despejando todas las pruebas que le imponga la vida, desde ganar las elecciones en la secundaria en que estudia hasta ingresar a Harvard.

Impecable y luminosa visualmente, aporta también grandes actuaciones, como las del protagonista, Ben Platt, y la de Jessica Lange.

Ideal para quienes busquen algo distinto, el humor ácido y eficaz ponen en juego una comedia negra muy disfrutable en el fin de semana.