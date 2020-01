Dudamel renunció al seleccionado venezolano para ser nuevo DT de Atlético Mineiro

El entrenador Rafael Dudamel renunció hoy al seleccionado venezolano luego de más de tres años en el cargo y su nuevo destino sería Atlético Mineiro, de Brasil.



El ex arquero oficializó su decisión de dejar la "vinotinto" a tres meses del arranque de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 a través de una carta en la que explicó los motivos del alejamiento pero no confirma que su nuevo destino sería el fútbol brasileño.



Dudamel hace referencia a una "deteriorada" relación con la dirigencia del fútbol venezolano encabezada por Laureano González, a la que hace responsable de no brindar "las condiciones de trabajo" que pretendía.



"Presidente, en sus manos está el futuro del fútbol venezolano, el país sabrá señalarle o agradecerle", fue el mensaje de Dudamel en uno de los últimos párrafos de la carta difundida a los medios.



"Mi carrera continúa, como en toda mi vida, intentando dejar en lo más alto el nombre de nuestro amado país", agregó el técnico que, según la prensa brasileña, se convertirá en el nuevo entrenador de Atlético Mineiro en reemplazo de Vágner Mancini.



Bajo la conducción de Dudamel, Venezuela obtuvo logros históricos y la ilusión estaba puesta en conseguir la primera clasificación a un Mundial.



En total, fueron 42 partidos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas.



A su vez, en su doble comando con el seleccionado Sub 20 consiguió el subcampeonato en el Mundial 2017 jugado en Corea del Sur, cuando cayó 1-0 ante Inglaterra.



La federación venezolana de fútbol (FVF) ahora deberá buscar un nuevo cuerpo técnico para iniciar las eliminatorias sudamericanas el próximo 26 de marzo, cuando visite a Colombia en Medellín y luego reciba a Paraguay en la primera doble fecha.