Duras penas en dos hechos de violencia de género

Apenas días después de dos hechos de violencia de género que fueron portada de varios medios, Flagrancia se pronunció este martes sobre las penas para los dos sujetos procesados por las graves agresiones.

Los dos casos fueron los de E.C., quien golpeo a su pareja y cuñada y luego destrozó el vehículo de las dos a pedradas al ser descubierto; y el de M.E., quien luego de amenazarla de muerte agredió a su ex pareja a patadas, y hasta con una botella y un cajón de cerveza en una discusión.

El primer hecho ocurrió el pasado domingo 24 de enero, alrededor de las 21.30, cuando E.C. se hallaba en la casa de su amante y no se había aparecido por su hogar, donde viven su ahora expareja e hijo. Harta de la situación, la mujer junto con su hermana y cuñada E.C. fueron a buscarlo hasta el domicilio de la amante en calle Luna cerca de Benavidez en Chimbas. Al llegar al lugar se produjo una fuerte discusión que luego terminó con agresiones por parte del hombre contra las dos mujeres, quienes recibieron golpes de puño y patadas en el cuerpo y rostro. No satisfecho, él y su pareja atacaron a pedradas a las dos mujeres y destrozaron el vehículo en el que ambas habían llegado, rompiendo el parabrisas y la luneta del mismo. Minutos después E.C. fue capturado mientras intentaba huir y trasladado a la Comisaría 7ª.

Por este motivo, Flagrancia condenó al hombre a la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, prohibición de acercamiento y pensión alimenticia $4000, régimen comunicacional y reglas de conducta.

En cuanto al segundo caso, de M.E., el hecho ocurrió el pasado sábado 23 de enero. Cerca de las 16.05, M.E. ingresó al domicilio de la su ex pareja y víctima, quien se encontraba con sus hijas en común con M.E. y una sobrina. Sin mediar palabra, comenzó a amenazarla de muerte para luego golpearla a patadas. No satisfecho con el nivel de violencia, M.E. tomó un cajón de cervezas y hasta una botella del mismo para seguir agrediéndola. El hombre no desistió del ataque sino hasta que una de sus hijas se interpuso, entre gritos y llantos generalizados, entre su madre y el agresor. Tras llamar la 911, el hombre fue detenido y alojado en los calabozos de la Comisaría 7ª.

Por esta razón, este martes flagrancia decidió penar al hombre con de 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo que, unificado con la pena anterior, quedó pena única de 2 años y 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo.