Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Célico, perdió 1 a 0 ante Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado de Ecuador, dirigido de manera interina por el argentino Jorge Célico, perdió anoche ante Colombia por 1 a 0 en un partido amistoso que se jugó en Estados Unidos.



El compromiso se disputó en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y el único gol del encuentro lo señaló Matheus Urube a los 41 minutos.



Ambos equipos tomaron el partido a modo de preparación para las eliminatorias sudamericanas que empezarán en marzo para el Mundial de Qatar 2022.



En Colombia fue titular el defensor de Boca Juniors Frank Fabbra, también actuó el ex xeneize Wilmar Barrios y en el segundo tiempo entró el ex Racing Roger Martínez, informó EFE.



En Ecuador Célico, ex entrenador de Huracán, ocupará el cargo hasta que la federación de fútbol de ese país contrate a un nuevo entrenador que trabajará en pos de clasificar al equipo a Qatar 2022.