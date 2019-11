Ecuador: Tras el rechazo del Congreso, Moreno enviará un nuevo proyecto de ley Económica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentará "en las próximas horas" al Congreso un nuevo proyecto de ley económica tras el "lamentable" rechazo de la Asamblea Nacional, ayer, a la anterior iniciativa gubernamental, impulsado tras la ola de protestas iniciada a principios de octubre.



Con 70 votos a favor, 32 en contra y 31 abstenciones, el Parlamento ecuatoriano rechazó en la tarde de ayer la Ley de Crecimiento Económico presentada por el Gobierno.



Moreno consideró que el voto del Parlamento es "un procedimiento normal en democracia", aunque "lamentable" por ser "una ley que realmente beneficiaba al país".



El proyecto de ley del Gobierno buscaba mejorar la recaudación a partir de la suba de algunos impuestos y de establecer una contribución especial para las empresas con ingresos de más de 1 millón de dólares anuales.



Según Moreno, su rechazo afectará a unos 9.000 estudiantes que podrían haber visto condonadas sus deudas y a empresarios obligados a anticipar el impuesto de la renta, señaló la agencia DPA.



"Me sorprende que los que dicen defender a los más pobres hoy se pronunciaron en la defensa de los más ricos, que eran a los que realmente esta ley impactaba", ha esgrimido Moreno en un discurso que pronunció apenas horas después de la votación.



El presidente, sin embargo, adelantó que volverá a intentarlo con un nuevo proyecto en el que se introducirán "las buenas ideas" surgidas durante el debate de la Asamblea Nacional, aunque no especificó cuáles.



Sí ha subrayado, no obstante, que mantendrá un criterio parecido, de tal forma que se apueste por la "dolarización" y por que paguen más "los que más tienen".



El Gobierno aspira a mejorar la recaudación y reducir el déficit fiscal tras las protestas registradas en el país ante a principios de octubre, a raíz de la retirada de un subsidio al combustible, consignaron los diarios quiteños La Hora y El Comercio.



Tras derogar el polémico decreto, Moreno abrió una mesa de diálogo con el movimiento indígena, sin resultados por ahora.



"En las próximas horas enviaré a la Asamblea de Ecuador un nuevo proyecto de urgencia económica sobre temas tributarios. Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen. ¡A seguir trabajando por mejores días para los ecuatorianos!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.



Con la iniciativa frustrada en la Asamblea, el Ejecutivo esperaba recaudar al menos 731 millones de dólares en 2020 y modificar el funcionamiento de algunas instituciones estatales tributarias, monetarias y de seguridad social.



Los votos del rechazo llegaron desde los bloque socialcristiano; de la correista Revolución Ciudadana; de Acción Democrática e Integración (BADI), de Integración Nacional (BIN); y de algunos independientes. Dos oficialistas se abstuvieron.