Educación considera que el caso del chico que fue drogado en su escuela es bullying

Una madre sanjuanina denunció que los compañeros de su hijo de 14 años lo drogaron y que, producto de ello, terminó internado en el Hospital Rawson. El hecho tuvo lugar en la escuela Pablo Ramella, ubicada en el departamento de Rawson, durante la tarde del lunes. En este sentido, DIARIO HUARPE habló con la directora de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia, Marcela Platero, quien explicó que desde la cartera consideran que fue un caso de bullying.

La mamá del adolescente de 14 años atacado, llamada Johana Sarmiento, dialogó con este medio y contó que a su hijo, aparentemente, un compañero del curso le dio un vaso de agua saborizada con algunos medicamentos. Después de haberse sentido mal y de sentirle un sabor extraño a la bebida, el chico dio aviso a las autoridades y estas, a su madre.

“Cuando llegué a la escuela, no era él. Estaba completamente ido, tenía la cabeza para atrás. Estaba como dopado”, dijo la madre.

Inmediatamente después, lo ingresaron al Hospital Guillermo Rawson, donde le hicieron análisis, le pusieron suero y lo hidrataron. El personal médico le hizo un lavaje de estómago y descubrieron que ese jugo que tomó contenía benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas, que son sedantes y estimulantes.

Según comentó la mujer, los médicos le dijeron que el adolescente podría haber sufrido una parálisis cerebral. Afortunadamente, el joven fue dado de alta a las pocas horas de haber sido internado. Sarmiento se mostró preocupada por la presencia de drogas en la escuela de su hijo, el establecimiento Pablo Ramella, ubicado en Rawson.

“Hoy en día él está con miedo, me dice que no quiere ir a la escuela. Se siente muy mal. Ahora voy a tener que proceder a buscarle ayuda psicológica, porque no es normal lo que mi hijo sufrió”, concluyó.