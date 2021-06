Educación evalúa suspender, por este año, el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera

Por estos días el Ministerio de Educación de San Juan está analizando si se realizará o no el tradicional acto escolar de Promesa de Lealtad a la Bandera en medio de este contexto de clases en medio de la pandemia de coronavirus.

Desde la cartera educativa aún no han confirmado nada, ya que aseguran que es un tema que está en análisis y "dentro de unos días" difundirán un comunicado informando las acciones a seguir por parte de las escuelas.

Igualmente, las fuentes consultadas informaron que es casi un hecho que el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, que cada año realizan los chicos de cuarto grado, fue suspendido para el ciclo lectivo 2021 y "no se realizaría de forma virtual ni presencial".

El año pasado este acto se hizo de manera virtual con algunos alumnos que fueron elegidos como representantes del resto de los chicos, realizaron su promesa durante una conexión on line de la que participó el gobernador Sergio Uñac.

Además ese sábado 20 de junio de 2020 el presidente Alberto Fernández se contactó con Kevin Brizuela, un pequeño sanjuanino que representó a San Juan en un acto que contó con la participación de alumnos de todo el país.

Kevin Brizuela fue el sanjuanino elegido para representar a San Juan en la conmemoración a organizada a nivel nacional. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

En ese momento todos se mostraron esperanzados en que durante 2021 se iba a poder hacer un gran acto con los chicos que no pudieron prometer el año pasado y con los de este año.

Esto, finalmente, no se concretará porque la pandemia sigue presente en la vida cotidiana de todos y las escuelas no son la excepción, ya que incluso no está permitido que hagan actos ni conmemoraciones para evitar las aglomeraciones de personas. .

Entre los motivos por los que se habla de suspender el acto se encuentra la modalidad de cursado en burbujas, lo que implica que cada semana solo la mitad del curso de manera presencial mientras que el resto del alumnado está en su casa. Si se decidiera hacer un acto presencial se deberían juntar todos los alumnos y esto rompería las burbujas con el consecuente riesgo de que se propague el coronavirus en las escuelas.

Otro factor a tener en cuenta es el de los chicos que están cursando desde casa, ya que sus padres decidieron que sigan estudiando desde la virtualidad por temor a los contagios de covid.

Mientras tanto, en las escuelas están a la espera de definiciones a nivel ministerial y son muchos los padres y docentes que se han preguntado qué pasará con el acto que congrega a toda la comunidad educativa.

Es que este es uno de los festejos más importantes del año escolar porque se reúnen todos los niños que hacen la promesa y sus familias. Los chicos de cuarto van vestidos de gala para el acto y hasta suelen hacer un breve desfile en escuadras antes de pronunciar la promesa.

Este año, a pocos días del 20 de junio, Día de la Bandera, las escuelas no han comenzado con los ensayos para el acto y los docentes están a la espera de saber si podrán o no hacer el festejo.