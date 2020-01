EEUU calificó de "acto terrorista" al ataque de un saudita en una base militar de Pensacola

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estados Unidos declaró hoy como "acto terrorista" al ataque de un teniente saudita que en diciembre pasado mató a tres marinos en una base militar de Pensacola.



"Este fue un acto terrorista motivado por ideología yihadista; durante el transcurso de la investigación descubrimos que el autor de los disparos publicó un mensaje el 11 de septiembre de este año diciendo: la cuenta atrás ha empezado", dijo el fiscal general y secretario (ministro) de Justicia, William Barr.



En una conferencia de prensa, añadió que el atacante, Mohamed Al Shamrani, publicó mensajes contra Estados Unidos e Israel en sus redes sociales hasta dos horas antes de consumar la agresión.



Barr también anunció que Riad retiró de Estados Unidos a los 21 cadetes saudíes que asistían al programa de formación como compañeros Al Shamrani.



Explicó que durante la investigación del caso se descubrió que 17 de los 21 cadetes saudíes que estaban estudiando en Pensacola junto a Al Shamrani presuntamente compartieron contenido de carácter yihadista en redes sociales.



Barr, no obstante, aclaró que Estados Unidos no aplicará sanciones contra ninguno de esos cadetes ni los expulsará de su territorio, aunque Arabia Saudí no los considera dignos de este programa de formación por lo que ha ordenado su retirada, informó la agencia EFE.



"El reino de Arabia Saudí ha determinado que este material demuestra una conducta impropia de un oficial de la Fuerza Aérea Saudí y de la Armada Real y que los 21 cadetes serán desmatriculados de su carrera de entrenamiento en Estados Unidos, precisó.



Al Shamrani, teniente de Ejército del aire saudita, irrumpió en la Estación Aeronaval de Pensacola (Florida) el 6 de diciembre pasado y mató a los marineros estadounidenses Joshua Kaleb Watson, de 23 años, Mohamed Sameh Haizam, de 19, y Cameron Scott Walters, de 21; antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.