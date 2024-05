De acuerdo a lo que informaron desde el Ministerio de Educación de San Juan, hay más 7.000 egresados de los niveles de Educación Superior y Secundaria, pública y privada, que aún no reciben su título analítico que certifique que terminaron sus estudios. Las autoridades aclararon que la demora se debe a un problema a nivel nacional y dijeron que implementarán una solución provisoria.

En contacto con DIARIO HUARPE, Carlos Ruades, jefe de la Oficina de Certificación de Títulos de Educación, explicó que, teniendo en cuenta el promedio histórico de títulos que se venían otorgando en la dependencia que dirige: "Hay entre 7.000 y 8.000 egresados el año pasado que aún no pueden recibir el certificado. Este total de personas incluye a egresados de secundaria, secundaria de adultos y alumnos de Educación Superior. "Además este total incluye personas que no retiraron el título cuando egresaron hace años y otros que perdieron el certificado", aseveró.

Ruades agregó que, por ahora, no podrán entregarle su título a estas personas y no saben cuándo estarán en condiciones de hacerlo, ya que la solución no depende de la Provincia, sino que es una responsabilidad del Gobierno de la Nación. Esto complica seriamente el panorama de personas que deben presentar el certificado para entrar a un trabajo o seguir su educación en alguna otra institución.

Desde el año pasado, el Gobierno nacional decidió que no se entregarán más los analíticos en papel, sino que toda la información se cargará a una página web en donde estarán disponibles para que el egresado presente el comprobante en los trabajos o en los lugares de estudio en donde se lo soliciten.

El problema es que esta web con los certificados fue hecha por un equipo de desarrolladores que fueron contratados por Educación de la Nación, pero ya no trabajan para dicha cartera. Ruades explicó que el abogado del Ministerio de Educación de la Nación le informó que estos desarrolladores, "llevaban cuatro meses sin cobrar". A esto se suma que se les venció el contrato, por lo que estos informáticos dejaron de trabajar para mantener la web y, con el paso de los días, la página comenzó a funcionar mal por lo que las provincias no pudieron cargar los datos para los títulos de la promoción 2023.

Ante este problema que parece no tener una solución inmediata, desde la cartera educativa nacional explicaron que emitirán un comunicado para universidades, cancillería y fuerzas de seguridad. En el mensaje oficial se informará que los alumnos egresados de la secundaria en 2023 aún no tienen su título, pero podrán presentar una certificación provisoria mientras se soluciona el problema de carga en la web nacional.

Ruades explicó que "los egresados podrán acreditar que han finalizado la secundaria entregando un certificado de título original en trámite, una fotocopia del Libro Matriz de la escuela secundaria y una nota que, con la firma de una autoridad del establecimiento contando la situación de la imposibilidad de presentar el certificado, estas instituciones deberían recibir dicha documentación hasta que se solucione el problema", aseveró.

La digitalización

El jefe explicó la idea oficial es obviar todo lo que es la documentación en papel y que todos los alumnos desde la promoción 2023 comiencen a recibir su certificación digital, emanado por el Sistema Federal de Títulos (Sisfet). El funcionario explicó que ya se capacitaron todos los referentes provinciales que se encargan de las oficinas de títulos. A esto se suma que se crearon diferentes figuras o roles dentro del nuevo sistema.

Los encargados de la carga de información reciben el nombre de "usuario carga", qué son las personas que cuentan con la clave de ingreso porque fueron designadas por los directivos de los establecimientos educativos para hacer los títulos. A esto se suma que en cada institución existe la figura del "usuario firma electrónica" qué incluye a todos los directivos o responsables de la firma de los certificados de los egresados.

En el área de Títulos de Educación hay un grupo de denominados "supervisores" que tienen unas 50 escuelas a su cargo. Ellos revisan la información que les mandan las escuelas y si está correcta, la aprueban y se la elevan a Ruades, que es quien tiene la firma final para dar por aprobada la carga del título de cada alumno.

Una vez que el jefe de Títulos firme el documento digital, la información vuelve a la escuela desde donde se envía el link con el título a la dirección electrónica que haya declarado el egresado.