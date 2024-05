A nivel nacional, la Confederación General de Trabajo (CGT) y por Ctera convocaron a un nuevo paro nacional para este próximo jueves 23 de mayo en protesta para mejoras salarias. En San Juan, los distintos sindicatos de los trabajadores de la educación tomaron definición y al momento, tres de los cuatro, definieron que adherirán.

Tres de los cuatro gremios que componen el núcleo docente en San Juan confirmaron su adhesión al paro nacional de la CGT: UDA, AMET Y Sadop. Mientas que UDAP aún no informó nada respecto a su postura.

En contacto con DIARIO HUARPE, Karina Navarro, secretaria general del UDA confirmó el apoyo de su gremio al paro de la CGT. Entre los motivos que llevan a plagarse a la medida de fuerza explicó que, "es un paro nacional que reclama la paritaria docente que determinará el piso salarial para que los salarios suban por encima de la inflación. También, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y volver a tener la Ley Nacional de Fondos de Incentivo Nacional Docente que componga ese salario, fuera del mínimo docente garantizado. Incluso, la Nación al no transferir a la provincia, no podemos mejorar los salarios". Además, agregó que el financiamiento educativo ayudará a cada provincia para mejorar y jerarquizar los salarios docentes.

En el caso de AMET, Daniel Quiroga, secretario general, confirmó a este medio que el gremio que él lidera también se sumará a la medida de fuerza dispuesta por la CGT. "Por supuesto que nos vamos a adherir, avalamos todo lo que dice el comunicado de la CGT. Nuestros salarios están por debajo de la pobreza y es muy grave lo que está sucediendo en la docencia sanjuanina y en general en todo el país", explicó. Con respecto a las expectativas expresó que "esperemos que tengamos un buen resultado con este paro y podamos mejorar la situación del docente".

Por su parte, el Sindicato de Docentes Privados (Sadop) de San Juan anunció mediante un comunicado su ratificación al paro nacional de este jueves. En el mismo expresa que "Reclamamos la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente dado que desde diciembre de 2023 el piso salarial se mantiene en los 250.000 pesos". Asimismo en el comunicado explica los diversos motivos que llevan a tomar la decisión de parar las actividades este jueves 23 de mayo, "la recomposición del salario y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo para las y los docentes en todo el país; la apertura de la Paritaria Nacional Docente; la restitución del Fonid y de los fondos destinados al mejoramiento de la calidad educativa; la recomposición del presupuesto educativo para todos los niveles; y nos manifestamos contra las reformas que afectan a los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales".

El único gremio que aún no define su postura es UDAP que al momento de escribir esta nota todavía no confirmaban sobre su adhesión o no. Recordemos que desde el inicio de la nueva gestión con Patricia Quiroga buscan incluir la opinión de sus afiliados en la decisión. En esta oportunidad, se propuso que cada delegado de las escuelas pregunte a los docentes sobre su postura en el paro nacional.