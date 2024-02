Cada vez son más los problemas para el referente de La Bancaria Mario Matic. El hombre, que hasta hace poco estaba en su casa a pesar de tener una condena en su contra por atacar sexualmente a dos mujeres, ahora enfrenta la llegada de otro posible juicio, por abusar de una niña. El martes 1 de marzo de será la audiencia de control de acusación en la que fiscalía Anivi solicitará el cese de la investigación por el ultraje a quien sería su tercera víctima y pedirá la elevación del juicio, según confirmó a DIARIO HUARPE, la abogada querellante Sandra Leveque.

Se trata del primer caso que achacaron a Matic. Por lo tanto debió ser el primero juzgado por un tribunal, sin embargo la investigación del hecho quedó anulado tras un fallo de la Corte de Justicia de San Juan. La máxima autoridad del Poder Judicial estableció mediante una resolución que las entrevistas con Cámara Gesell no fueron válidas porque no estaban presentes el juez, la fiscalía, la defensa y el mismo acusado, aunque sea conectado y no en el mismo lugar que la damnificada.

Por ende, las pericias relacionadas a esa investigación debieron volverse a hacer y el ex Bancaria volvió a estar en el ojo de la tormenta. Tal es así, que en febrero, la unidad fiscal Anivi solicitó nuevamente otra vez que sea juzgado por el caso de la nena y que, después del juicio, la pretensión de fiscalía es que el ex dirigente gremial reciba un pena de nueve años de cárcel por las aberraciones.

Envío al penal de Chimbas

El viernes 23 de febrero de 2024, el juez Alberto Caballero, el mismo magistrado que sentenció a Matic a la pena de siete años de cárcel, en torno a dos denuncias por abuso sexual llevadas a cabo por mujeres, manifestó que la condena quedó firme. Por lo tanto decidió revocarle la prisión domiciliaria y mandarlo al penal de Chimbas.

El magistrado presidió el tribunal, junto con los jueces Fernando Echegaray (ya fallecido) y Benedicto Correa, que declaró culpable y sentenció al ex representante de La Bancaria. Asímismo, estableció que el condenado estuviera bajo el régimen de la prisión domiciliaria hasta que el fallo quedara totalmente firme, cosa que sucedió el pasado viernes.

Matic intentó revocar el fallo de la condena a través de un recurso de impugnación que presentó en su momento, su representante legal Carla Manini. La misma fue rechazada. Después el gremialista cambió a su abogada por el defensor oficial César Oro, que inició un recurso de casación ante la Corte de Justicia, que corrió la misma suerte.

Ante eso, y como, según la Corte de Justicia, no había ningún otro recurso presentado, el juez Alberto Caballero ordenó cambiar la prisión domiciliaria por el cumplimiento del castigo en el penal de Chimbas, de forma inmediata.