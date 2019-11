El argentino Augusto Fernández expulsado en la derrota del Beijing Renhe que está casi descendido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Augusto Fernández, ex jugador de River y Vélez, fue expulsado hoy en el cotejo que su equipo, el Beijing Renhe, perdió como local ante el Guangzhou por 4 a 1 y quedó a un paso del descenso en la Superliga China de fútbol.



El encuentro se jugó en el Beijing Fengtai Satdium y el Renhe se puso en ventaja a través de Jin Huis, pero tras un errático inicio el Gunagzhou marcó claras diferencias con goles de Yi Teng y de los israelies Eran Zahavi y Dia Saba (2).



La expulsión de Fernández, nacido en Pergamino hace 33 años, se produjo a los 88 minutos, señaló SoccerWay.



Faltan tres fechas para el final del certamen y Beijing Renhe está último con 13 unidades a nueve de Tianji Tianhai, que con sólo logran un punto en de los nueve que le restan marcará el descenso del Renhe que dirige el español Luis García, ex entrenador del Getafe, Levante y Villarreal en la Liga de España



La lucha por el título está reñida entre Guangzhou Evergrande con 63 puntos, seguido por Shanghai SIPG con 62 y Beijing Guoan con 61, en tanto que el segundo descenso lo definirán entre Tianji Tianhai con 22 unidades y Shenzhen con 20.



El Hebie Fortune de los argentinos Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi está ubicado 13ro. con 29 unidades y recién quedó a salvo de la lucha por no descender en el tramo final de la temporada.