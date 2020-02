El argentino Furch convierte en el empate de Santos Laguna en México

El argentino Julio Furch convirtió anoche el gol del Santos Laguna, que igualó 1-1 con Pumas UNAM, en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Clausura del fútbol de México.



El atacante pampeano, de 30 años y ex Olimpo de Bahía Blanca y San Lorenzo, entre otros clubes, abrió la cuenta en el estadio Nuevo de Ciudad Torreón, mediante la ejecución de un tiro penal (St. 13m.)



El elenco 'felino' niveló la pizarra con una conquista de Johan Vásquez (St. 25m.), según reprodujo un informe del sitio Mediotiempo.



En Pumas UNAM, que ostenta 8 unidades, se desempeñaron también los mediocampistas Fabio Alvarez (ex Talleres de Córdoba) e Ignacio Malcorra (ex Unión de Santa Fe), además del atacante Juan Ignacio Dinenno (ex Temperley).



Además, el modesto Ciudad Juárez, con el concurso de Mauro Fernández (ex Brown de Puerto Madryn), dio la sorpresa y superó como visitante por 3-1 en el estadio Azteca al América, que tuvo en sus filas a Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Leonardo Suárez (ex Boca y Villarreal de España).



En tanto, Pachuca, con las presencias de Gustavo Cabral (ex Racing), Rubens Sambueza (ex River) y Franco Jara (ex Arsenal), le ganó por 2-0 a Tigres, que mostró los desempeños de Nahuel Guzmán (ex Newell's) y Guido Pizarro (ex Lanús).



El guardavallas Guzmán le atajó un penal al mediocampista Sambueza (Pt. 20m.).



Otros resultados: Monterrey 1 (gol de Rogelio Funes Mori)-Querétaro 2; Morelia 1-León 2; Necaxa 2-Puebla 0. Hoy jugarán Toluca-Cruz Azul (15.00 hora argentina).