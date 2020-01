El argentino Gerbaudo es figura en el triunfo de Puerto Montt

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Diego Gerbaudo se erigió anoche en la principal figura del triunfo que su equipo, Puerto Montt, obtuvo sobre Puerto Varas, por 94-75, en un partido correspondiente a la 29na. fecha de la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol de Chile



El base cordobés, de 30 años, concluyó su labor con un balance de 12 puntos (4-5 en triples), 10 rebotes y 7 asistencias en los 32 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del gimnasio Municipal Mario Marchant Binder de Puerto Montt.



Gerbaudo, ex La Unión de Formosa, Atenas de Córdoba y Bahía Basket, se integró a la institución de la región de Los Lagos, a principios de mes.



El jugador nacido en la localidad de James Craik estuvo suspendido 14 meses por dóping (se le imputó haber ingerido un té de coca) desde noviembre de 2018, mientras vestia la camiseta de Salta Basket.



El armador pudo volver a jugar en diciembre pasado, cuando la Comisión Nacional Antidopaje (CNA) accedió a reducirle la pena original, estipulada en dos años.



El máximo encestador del equipo que conduce el DT argentino Gabriel Schamberger resultó el alero extranjero Durrell Summers, con 26 tantos.



El ala pivote bonaerense Lisandro Rasio (ex Peñarol de Mar del Plata y Bahía Basket) también diseñó una fantástica producción para Ancud, que cayó por 96-84 con Universidad de Concepción.



El interno oriundo de Zárate finalizó su tarea con una planilla de 19 tantos, 8 rebotes y 7 asistencias.



Por su parte, Valdivia, con nutrida participación argentina, fue vencido por Las Animas, por 94-72



En el quinteto perdedor el interno santafesino Ignacio Alessio (ex Ferro) aportó 11 puntos y 2 rebotes en 29m.; el base nicoleño Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata) consiguió 10 tantos, 7 asistencias y 4 rebotes en 36m., mientras el perimetral comodorense Juan Martín Cárdenas (ex Gimnasia) colaboró con 3 puntos en 4m.



En Las Animas, dirigido por el DT argentino Lucas Zurita, el mejor resultó el estadounidense Kristian Clarkson (ex Ciclista Juninense), con un saldo de 29 puntos y 14 rebotes.



Otros marcadores: Puente Alto 76-Los Leones de Quilpué 73 (Omar Cantón 8 puntos, 4 rebotes y 2 tapas); Temuco 69-Castro 82 (Esteban Cantarutti 11 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes); Quilicura 73-Universidad Católica 75.