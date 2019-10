El argentino Julio Furch se anotó en la goleada del Santos Laguna en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Julio Furch anotó un gol para Santos Laguna, que se impuso esta madrugada como local sobre Tijuana por 4-1, en uno de los encuentros que dio inicio a la fecha 14 del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano, y que le permitió al vencedor alcanzar el primer puesto.



El partido se jugó en el estadio Corona en Torreón y los goles para el conjunto que dirige el uruguayo Guillermo Almada fueron convertidos por Furch, ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, Belgrano de Córdoba, San Lorenzo y Arsenal, por los mexicanos Brian Lozano y Octavio Rivero, y el chileno Diego Valdez, según consignó la Agencia EFE.



En Tijuana fueron titulares el mediocampista Leonel Miranda, ex Independiente y Defensa y Justicia, y el defensor Diego Braghieri, ex Rosario Central, Arsenal y Lanús, y no jugó por encontrarse suspendido el delantero Ariel Nahuelpán, ex Nueva Chicago y Tigre.



Con el triunfo, Santos Laguna se ubica primero del torneo con 26 puntos en 13 partidos y Tijuana se quedó en el puesto 10 con ocho puntos menos.



Por su parte, Atlas dirigido por el argentino Leandro Cufré y su compatriota Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán) de titular, venció como visitante a Puebla, por 1-0, con gol del uruguayo Facundo Barceló, ex San Martín de San Juan y Patronato, y se metió en zona de clasificación a la Liguilla final, en un expectante cuarto lugar.



Por último, Tigres, con los argentinos, Nahuel Guzman (ex Newell's), Guido Pizarro (ex Lanús) y Lucas Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba), le ganó al Veracruz por 3-1 con dos goles del frances André Gignac y uno de Eduardo Vargas.



En Veracruz, último en las posiciones con 4 unidades, jugaroon los argentinos Daniel "Keko" Villalva (ex River y Argentinos Juniors), Cristian Menéndez (ex Lanús, Quilmes, Independiente y Atlético Tucumán) y Gabriel Peñalba (ex Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Tigre).



La fecha continuará esta tarde con los partidos Necaxa-América; Cruz Azul-Morelia y Pachuca-Juárez.



La jornada se completará mañana con tres partidos: Pumas-León; San Luis-Querétaro y Monterrey-Guadalajara.



Las principales posiciones del certamen lo tienen como líder al mencionado Santos Laguna con 26 puntos, escoltado por Necaxa 24, Tigres 23 y América, Querétaro y Atlas con 21.