El argentino Mauricio Pellegrino fue elegido como el mejor entrenador de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Mauricio Pellegrino fue elegido como el mejor entrenador de la Liga Española de Fútbol de la temporada 2018-2019 según anunció la Real Federación de España, luego de que el ex técnico de Independiente y Estudiantes de La Plata, además de Valencia, de España, batiera el récord histórico de puntos con el Leganés: 45 en 38 fechas. Por esto Pellegrino recibirá el premio Ramón Cobo en la fiesta de gala del 12 de noviembre. Esta distinción la entrega la Federación desde 2011, en homenaje a un ex presidente del Comité de Entrenadores de la Liga, y se consideran además los valores y un comportamiento general a lo largo de la temporada. El Leganés, uno de los equipos con más bajo presupuesto de España, terminó 13ro. en la Liga pese a que arrancó con el objetivo de evitar el descenso. En la actual temporada la campaña no es buena, ya que está último, con dos puntos en ocho fechas, aunque en un contexto de quejas por el funcionamiento del VAR. Tanto es así que el club pidió anular el último partido, en el que el equipo claramente fue perjudicado por un problema de comunicación, y perdió con el Levante. De hecho, al rival le dieron un penal por un foul que claramente había sido cometido fuera del área. Tras ese partido, hubo una convocatoria a los árbitros para tratar de mejorar la implementación de la prueba de video. Antes de dirigir al Leganés, Pellegrino fue técnico del Alavés, con el que llegó a la final de la Copa del Rey 16/17, que perdió con Barcelona.