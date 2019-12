El argentino Umbides marcó en el triunfo de Atromitos en Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista argentino Javier Umbides convirtió hoy un gol para Atromitos, que le ganó por 2-1 a Larissa, en partido válido por la decimocuarta fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.



El ex jugador de Estudiantes de Buenos Aires, All Boys y Defensa y Justicia, entre otros clubes, abrió la cuenta a los 5 minutos de la primera etapa, según registró el sitio Soccerway.



De este modo, el volante santiagueño, de 37 años, sumó su segunda conquista en la temporada 2019-2020.



Con este triunfo, Atromitos llegó a las 18 unidades en la clasificación, mientras que Larissa, que tuvo en sus filas al ex Platense, Jonathan Bustos, continúa con 19.



Uno de los punteros, Olympiakos (34 puntos), no tuvo contemplación con el local Asteras Trípolis (12), al que vapuleó por 5-0. En el conjunto perdedor se alistaron el rosarino Matías Iglesias, el mendocino Juan Munafó y el bonaerense Jerónimo Barrales (ex Huracán y Banfield).



Otros marcadores: Panaitolikos 0-PAOK Salónica 3; Volos 2-Panionios 1.



Principales posiciones: Olympiakos y PAOK Salónica 34 puntos; AEK Atenas 24; OFI Creta 22; Panathinaikos 20.