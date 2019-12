El arzobispo le pidió al gobernador que "escuche el clamor" y vete la ley minera

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, exhortó al gobernador Rodolfo Suárez a que "escuche el clamor del pueblo" y "vete" la reforma de la ley 7.722 aprobada el pasado viernes por la Legislatura para permitir el uso de sustancias químicas contaminantes en la minería.

"Comprendo que no es fácil vetar la ley que usted mismo proyectó. Sin embargo, seguramente en estos días, usted habrá podido escuchar el clamor del pueblo y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas", dice la misiva que el Arzobispado hizo pública en las redes sociales.

El prelado apela así al versículo 7 del capítulo 3 del libro del Éxodo, con el que titulo la carta: "He escuchado el clamor de mi pueblo". "Le escribo en estas difíciles horas que siguen a la sanción de las modificaciones de la Ley 7.722 (...) Lo hago de este modo porque, a pesar de mis intentos, hasta el momento no he conseguido comunicarme de otra forma", comienza diciendo el texto. "'He escuchado el clamor de mi pueblo' es una expresión muy conmovedora, utilizada en la Biblia para señalar que, en los momentos más dramáticos de la vida del pueblo, estaba Dios para escucharlos y ayudarlos", afirma.

"Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente", prosigue.

Colombo llama la atención al gobernador sobre la "multitud esperanzada que camina a lo largo y ancho de nuestra provincia" para solicitarle que haga uso de sus "prerrogativas constitucionales" para dar marcha atrás con la reforma. "Tengo el conmovido testimonio de los párrocos de los distintos departamentos que me narran la presencia masiva de familias con niños pequeños, pidiendo se vete esta modificación", afirma. "En la tarde de ayer, a poco de comenzar la celebración de la misa(...) pude yo mismo saludar a la masiva columna de personas que venían desde los departamentos del sur", continúa diciendo. El arzobispo le cuenta también que la semana pasada escribió "una carta de este tenor a los señores diputados y senadores que postergaran el debate hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional y lejano de fundamentalismos inconducentes" que permita "superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra provincia, en su crónica falta de agua, en las generaciones futuras". No obstante, "como tantas otras personas que pedían lo mismo, no fui escuchado", afirmó el obispo antes de denunciar que "un acuerdo entre los grandes partidos políticos aseguró el rápido tratamiento de las modificaciones".

Fuente: Télam.