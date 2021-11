El Banco Central prohíbe a las tarjetas de crédito vender en cuotas pasajes y servicios al exterior

El Banco Central acaba de emitir una comunicación en la que les prohíbe a las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito financiar en cuotas "sin intereses" las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.”

Consultados por el Banco Central si se trataba de un nuevo cepo cambiario, para frenar la salida de divisas por la vía del turismo de argentinos que quieren viajar al exterior, los voceros aclararon que -aunque no lo dicen en la resolución- las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados, pero la tarjeta de crédito deberá informar la tasa de interés que aplicará por la venta en cuotas.

Según fuentes del Banco Central, los bancos o las tarjetas deberá fijar una tasa de interés o a cambio ofrecer un préstamo personal para la compra del pasaje o el paquete turístico.

Todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

En el Banco Central señalaron que hoy la tasa de interés para estas operaciones ronda -promedio- el 43 % anual Para el caso de pasajes y paquetes de turismo interno, los mismos se podrán comercializar a través del programa Ahora 12.

Textualmente, la comunicación A 7407 difundida este jueves dice: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.”

La nueva restricción que anunció el Banco Central refuerza la política de cuidar a como de lugar las cada vez más escasas reservas netas que administra el organismo que preside Miguel Pesce. El temor de las autoridades es que con la apertura de fronteras, las menores restricciones para ingresar a otros países y la llegada de la temporada de vacaciones la demanda de dólares por turismo se incrementará sensiblemente, aumentando la presión sobre las reservas.

Según el último informe del mercado cambiario elaborado por el Banco Central, “las denominadas “personas humanas” compraron de forma neta US$ 326 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de US$ 149 millones, mostrando un incremento de 14% con respecto al mes anterior) y para atesoramiento (con un neto de US$ 134 millones en billetes, con un incremento de 8% respecto al mes previo y un descenso de 79% interanual). Asimismo, se realizaron transferencias de fondos hacia cuentas propias en el exterior por US$ 36 millones contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera (“Canjes”), con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios”.

Fuente: Clarín