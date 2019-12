El bloque de diputados de "Cambio Federal" pide "madurez" para mejorar el proyecto de Ley Impositiv

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El bloque de diputados provinciales de Cambio Federal, reclamó hoy "sensatez" y "madurez" para trabajar en mejorar el proyecto de Ley Impositiva, al tiempo que planteó que la sanción de esa iniciativa de vital importancia para la gobernabilidad "no debe quedar ligada a una disputa por cargos que nada tienen que ver con la política fiscal", se informó en un comunicado.



"En la reunión que mantuvimos el jueves con los funcionarios enviados por el Gobernador Axel Kicillof pedimos que se modificaran algunas aspectos que para nosotros son centrales, como son la suba de Ingresos Brutos para medicamentos, la retención por parte de la Provincia de un porcentaje del impuesto a los Automotores, y el tope del Inmobiliario Urbano y Rural", recordó el presidente del bloque, Walter Carusso.



Explicó que "en el caso de los medicamentos está claro que los perjudicados no van a ser los laboratorios, sino gran parte de la sociedad, y en particular los jubilados; mientras que el cambio sobre el impuesto a los Automotores afecta directamente a los municipios, que con esta medida verían reducidos sus ingresos. Y la suba del 60% al 75% en el impuesto Inmobiliario alcanza a millones de bonaerenses".



"Debemos trabajar para mejorar el proyecto porque dejar al nuevo gobierno sin esa herramienta fundamental para gestionar, afectaría la gobernabilidad. Se debe tener madurez y sensatez para dar todos los debates necesarios para avanzar en la mejor Ley Impositiva para los bonaerenses pero, lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista, es que esta discusión se mezcle con la cobertura de cargos que nada tienen que ver con la política fiscal", sostuvo Carusso.



El bloque Cambio Federal es conformado por Walter Carusso, Martín Domínguez Yelpo, Fernando Pérez, Guillermo Bardón y María Elena Torresi, entre otros.