El bonaerense Federico Pedraza ganó el título Fedebol pluma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El invicto bonaerense Federico Sebastián Pedraza (57,150 kilos) ganó anoche el vacante título Fedebol pluma al vencer por puntos, en fallo no unánime, al cordobés Julián Aristule (56,500), en la pelea central de la cartelera a realizarse en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi de Cutral Có.



Dos tarjetas favorecieron a Pedraza (Oscar Torres 96-94 y Héctor Álvarez 95-94) y la restante a Aristule (Aldo Burgard 96-93).



Pedraza, de 23 años, segundo en el ranking argentino pluma, ostenta ahora un palmarés de 11 triunfos (1 nocaut) y 1 empate, en tanto que Aristule, de 36 años, sexto en el mismo escalafón, ex campeón argentino y latino OMB de los supergaIlos, quedó con un récord de 34 victorias (17 ko), 12 derrotas y 1 sin decisión.



En el semifondo, el superpluma neuquino Damián Alejandro Rojas (11-2-0, 9 ko) noqueó técnicamente en dos rounds al uruguayo Martín Severo (14-11-3, 5 ko).



Rojas, de 23 años, nacido en Cutral Có, está cuarto en el ranking argentino de la categoría, en tanto que Severo, de 31 años, nacido en Salto, fue retador a los títulos uruguayo y latino.



En combate complementario, el bonaerense Nicolás Leandro Argañaraz (9-1-0, 2 ko), sexto en el ranking argentino crucero, le ganó por puntos, en fallo no unánime, al neuquino Jairo Joaquín Díaz (5-8-0, 1 ko).



Las tarjetas de los jueces fueron: Burgard 59-57½ y Álvarez 59-57½, ambas para Díaz, mientras que Torres falló 58½-57½ para Argañaraz.



Y la superpluma sanjuanina Yamila Abellaneda (7-4-0, 3 ko) venció por decisión unánime a la mendocina Alejandra Reinoso (1-6-1), con las siguientes tarjetas: Álvarez 39½-38½, Torres 39½-38 y Burgard 39-38½.