El campeón argentino que podría perderse el Rally Dakar por una brutal lesión

A pesar de las adversidades y las lesiones que ha enfrentado este año, el piloto salteño Kevin Benavides se prepara para la cuadragésima sexta edición del Rally Dakar, donde defenderá su título en la categoría de Motos. A sólo 33 días del inicio de la competición, sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda, sumándose a una serie de percances. más allá de no encontrarse en sus condiciones óptimas, el campeón en título compartió sus reflexiones y expectativas en una conversación exclusiva con Infobae, destacando la determinación y el espíritu competitivo que lo impulsan a enfrentar este desafío extremo.

Sobre su lesión, Kevin indicó: "Lamentablemente el 3 de diciembre las cosas no salieron como uno pensaba. Me encontraba muy bien físicamente, había hecho una muy buena pretemporada, sacando las lesiones del fémur y la muñeca. Estaba bien, fui al gimnasio y fuimos a girar para hacer un shakedown, un primer contacto antes de empezar las pruebas. Apenas salí hice 300 metros arriba de la moto y haciendo una curva a la izquierda, derrapando un poquito, parado, asenté el pie de una manera normal, como lo hice millones de veces, y lamentablemente se me tiró el pie hacia otro lado".

"Me provocó un dolor muy grande en ese momento. Intenté seguir andando porque dije “no puede ser que pase algo así”. Cuando volví, estaba como si fuese un esguince y pensé que era eso porque fueron solo 30 segundos que anduve en moto. Increíble. No podía caminar y la gente del equipo me pidió que me hiciera una placa y ahí me dieron la noticia de que tenía la fractura del peroné", acotó Benavides.

La lesión y lo que viene

Por otro lado, el piloto argentino sostuvo: "Fue un sabor difícil de explicar porque te subís a la moto y en solo 30 segundos te pasa una cosa así, luego de un año complicado que también viene de lesiones... Esa misma tarde empezamos a analizar las opciones con el equipo, una era ir a cirugía, la otra no. Elegí operarme, que era la que me daba más seguridad para enfrentar un Dakar, que no es una carrera de cinco días. Viajé a Barcelona, para operarme con el equipo del Dr. Mir, que opera a la mayoría de los pilotos del MotoGP".

"Tiene mucha experiencia en ese ámbito y sobre todo uno sabe de las urgencias que tiene el piloto. Pero en el deporte, fallar es parte del mismo proceso y lo tomé como lo más positivo posible. Me operaron el 5 de diciembre y desde ahí empecé la recuperación. Estoy muy bien y el 18 me sacaron los puntos. Quedan dos semanas más para el inicio del Dakar. Creo que estoy en un siete y luego deberé aguantar el dolor", sentenció Kevin Benavides.