El conflicto en Medio Oriente dispara el petróleo: subió 10% y analistas prevén que alcance los US$100

El precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, alcanzando los 80 dólares, en el mercado extrabursátil durante la jornada del domingo, según informaron operadores petroleros a la agencia Reuters. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los valores podrían escalar hasta los 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieran a Oriente Medio en una nueva guerra de consecuencias impredecibles para el mercado energético global.

"Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz", dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de la consultora internacional ICIS. La mayoría de los propietarios de buques petroleros, las grandes compañías del sector y las empresas comerciales han suspendido los envíos de petróleo crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, según fuentes del sector, después de que Teherán advirtiera a los barcos que no debían navegar por esa vía marítima.

El dato es central ya que más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz, un estrecho pasaje de tres kilómetros de ancho por donde circula entre el 20 y el 25 por ciento del crudo global con destino a los mercados de Asia, Europa y América.

"Esperamos que los precios abran después del fin de semana mucho más cerca de los 100 dólares por barril y que quizá superen ese nivel si hay un cierre prolongado del estrecho", agregó Parmar, en relación a las expectativas para la apertura de los mercados del lunes.

Impacto en los mercados y proyecciones

Los líderes de Oriente Medio han advertido a Washington que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo a más de 100 dólares por barril, según la analista de RBC Helima Croft. Los analistas de Barclays también coincidieron en que los precios podrían alcanzar los 100 dólares en el corto plazo.

El grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril, un modesto incremento que representa menos del 0,2% de la demanda mundial y que resulta insuficiente para compensar una eventual interrupción prolongada del suministro desde el Golfo Pérsico.

Aunque se podrían utilizar algunas infraestructuras alternativas para evitar el estrecho de Ormuz, el impacto neto de su cierre sería una pérdida de entre 8 millones y 10 millones de barriles por día de suministro de crudo, incluso después de desviar algunos flujos a través del oleoducto este-oeste de Arabia Saudita y el oleoducto de Abu Dabi, según Jorge León, economista energético de Rystad. La consultora prevé que los precios suban 20 dólares, hasta aproximadamente los 92 dólares por barril, cuando se reanude el comercio.

Consecuencias para Argentina

La crisis de Irán también ha llevado a distintos gobiernos y refinerías asiáticas a evaluar las reservas de petróleo y las rutas y suministros alternativos de transporte. En las últimas semanas, "previendo la guerra", el petróleo crudo había subido 10 dólares por barril, explicó el consultor argentino Daniel Dreizzen, de Aleph Energy. Esa suba "aumenta la previsión de la balanza comercial energética argentina para 2026 en 1.300 millones de dólares y la deja en 10.000 millones de dólares. Ahora podría hasta aumentar 1.300 millones más", señaló el especialista.

Para Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, la situación actual presenta dos niveles de impacto. El primero es el "efecto especulación", donde el precio sube por cobertura de riesgo ante la incertidumbre. El segundo, mucho más severo, es el impacto real de un bloqueo físico.

"En el estrecho de Ormuz hay una franja de tres kilómetros de ida y de vuelta donde pueden pasar los grandes barcos tanque. Con que se hunda un barco en uno de los dos canales, se genera un problema tremendo", explicó Apud. Según el experto, la infraestructura de ductos existente no es suficiente para reemplazar el volumen que quedaría varado. Sin esta vía, los buques deberían desviar su ruta hacia el norte, rodeando el continente para ingresar por el Canal de Suez, lo que añadiría al menos dos semanas de viaje y un incremento sustancial en los costos operativos.