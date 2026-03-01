Tras 342 denuncias, quedaron presos los responsables de Branka Motors

Los principales responsables de Branka Motors quedaron detenidos en el marco de la investigación por una presunta megaestafa que ya acumula 342 denuncias y un perjuicio económico superior a los $400.000.000. Los hermanos Alexis y Jonathan Marcó fueron apresados el sábado en distintos domicilios, mientras que Facundo Banega se entregó este domingo por la mañana en una comisaría, según informó Tiempo de San Juan.

La causa es impulsada por el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien consideró agotada la instancia de negociación luego de reunir elementos que, según la investigación, acreditarían cuantiosas maniobras fraudulentas.

Las detenciones y allanamientos

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscalía y autorizados por la jueza de garantías Carolina Parra. Alexis Marcó fue detenido en su vivienda del barrio Cordillera de los Andes, en Santa Lucía, y su hermano Jonathan fue arrestado en el barrio Los Andes, en Chimbas.

En tanto, Facundo Banega no fue hallado inicialmente en su domicilio de Santa Lucía, por lo que se libró una orden de captura nacional. Finalmente, su abogado coordinó su presentación y se entregó este domingo 1 de marzo por la mañana en la Comisaría 27ª de Rivadavia.

Los tres permanecen alojados en dependencias policiales y, en un plazo de hasta 72 horas, deberán ser trasladados a Tribunales para la audiencia de formalización, donde se concretará la imputación formal.

342 denuncias y más de $400 millones

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, la investigación ya contabiliza 342 denuncias formales de damnificados. El monto del perjuicio económico supera ampliamente los 400 millones de pesos y podría incrementarse si se suman nuevos denunciantes.

El escándalo tomó estado público el 16 de enero de 2026, tras un procedimiento policial en el local comercial ubicado en la esquina de avenida Rioja y calle 25 de Mayo, en Capital. Días después, decenas de clientes se concentraron frente a la concesionaria para reclamar la entrega de motocicletas ya abonadas o la devolución del dinero.

Con el avance de la investigación, la causa quedó en manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que comenzó a reunir documentación y testimonios para determinar la mecánica de la presunta maniobra.

Sin acuerdo y con imputación en puerta

En paralelo a la investigación, los responsables de la firma habían presentado, a través de sus abogados, una propuesta de reparación integral por $420.000.000 con el objetivo de alcanzar una conciliación con los denunciantes y cerrar el proceso penal.

Sin embargo, para la fiscalía no hay, por el momento, margen para un acuerdo. Las detenciones ordenadas este fin de semana marcaron un punto de inflexión en la causa y evidencian que la investigación avanzará hacia la imputación formal.

Además, los investigadores analizan posibles vínculos con otras firmas vinculadas al negocio, como EMMEBE y Triax Motors, en el marco de otras denuncias por supuestas maniobras similares.

La audiencia de formalización será clave para definir la situación procesal de los tres acusados, en una causa que ya es considerada una de las mayores investigaciones por estafa en la provincia.