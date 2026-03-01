Irán ataca por primera vez un portaaviones de Estados Unidos en medio del conflicto

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo haber lanzado cuatro misiles contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, en una escalada significativa del conflicto que estalló el sábado con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. El anuncio marca la primera vez que Irán afirma atacar directamente a uno de los buques insignia de la armada estadounidense desde el inicio de la operación.

El ataque no pudo ser verificado de manera independiente y Washington no confirmó de inmediato el incidente. No estaba claro si el lanzamiento de misiles realmente ocurrió o si el anuncio forma parte de una campaña propagandística destinada a proyectar fortaleza ante los partidarios del régimen en un momento de extrema vulnerabilidad, tras la muerte del líder supremo Alí Khamenei y de decenas de altos mandos militares en los bombardeos del sábado.

El Abraham Lincoln llegó a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. El portaaviones forma parte de un despliegue masivo que suma más de 10.000 soldados adicionales en la zona y que incluye también al USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones del mundo—, actualmente en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

El ataque se produce en el marco de la llamada Operación Promesa Honesta 4, en la que los Guardianes de la Revolución ya llevan lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. El ejército estadounidense había reportado hasta ahora daños mínimos y ninguna baja pese a "cientos de ataques con misiles y drones iraníes".

La situación en la región continúa siendo de máxima tensión, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos y la posible respuesta de Estados Unidos ante esta nueva amenaza directa contra uno de sus activos navales más importantes.