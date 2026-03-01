Miles de familias disfrutaron de las Nochecitas Cauceteras en un febrero a pura cultura

Durante todo el mes de febrero, el departamento de Caucete volvió a reencontrarse en comunidad con una nueva edición de las Nochecitas Cauceteras, un ciclo cultural que reunió a miles de familias en distintos puntos del departamento y que ya forma parte de la identidad del verano caucetero.

La propuesta incluyó cuatro noches temáticas que combinaron música, tradición, encuentro y participación de artistas locales y regionales, además de artesanos y emprendedores, fortaleciendo los espacios públicos como puntos de reunión para vecinos y vecinas.

Primera noche: "El Parque está de Fiesta"

El ciclo comenzó con una multitudinaria jornada donde el parque se colmó de familias que disfrutaron de una noche cargada de música, color y alegría. Desde temprano, vecinos de todas las edades se acercaron con reposeras para compartir un espectáculo pensado para toda la comunidad, marcando el inicio de un febrero cultural en Caucete.

Segunda noche: Día de los Enamorados – 80/90/00

La Plaza 11 de Septiembre fue escenario de una noche especial dedicada al amor y a los clásicos que marcaron generaciones. Con música de los años 80, 90 y 2000, volvieron los lentos y las canciones que forman parte de la memoria colectiva. Parejas, amigos y familias revivieron esos momentos únicos en un clima de encuentro y emoción.

Tercera noche: "Abran cancha, llegó el Carnaval"

El Club Centro Impulso recibió la edición carnavalera del ciclo, con comparsas, música en vivo, academias de danza y un gran marco de público. A pesar de las condiciones climáticas que obligaron a reprogramar parte de la jornada, la comunidad respondió y acompañó masivamente la nueva fecha. Fue una verdadera fiesta popular, donde el carnaval volvió a vivirse como en aquellas viejas épocas, con amigos y en familia.

Cuarta noche: Brindis por la Fe y la Vendimia

El cierre se realizó en el Parque Libertadores de América, con una emotiva noche dedicada a las raíces, la fe y la vendimia. La jornada incluyó un sentido homenaje al querido Oscar Ávila, reconociendo su aporte a la cultura local y su compromiso con la identidad caucetera.