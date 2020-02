El Cónsul argentino dijo que piensan repatriar a los compatriotas en Wuhan

El cónsul argentino en China, Juan Ortín, insistió en que la Argentina "está evaluando" la posibilidad de repatriar a los compatriotras que viven en Wuhan, la ciudad china epicentro de la epidemia de coronavirus, aunque dijo que la evacuación es "muy difícil por la logística" y desestimó que se pueda establecer un plazo. "Argentina está evaluando la posibilidad (de repatriarlos).

Es muy difícil en cuánto a la logística pero se están viendo otras posibilidades para poder evacuarlos. Nuestra prioridad es asistirlos y ver la posibilidad de ayudarlos a salir", afirmó Ortín en diálogo con TN. El diplomático aseguró que en Wuhan hay 11 argentinos y 3 cónyuges de compatriotas, lo que totaliza 14 personas, que desde hace tres semanas no pueden abandonar esa ciudad debido a los estrictos controles del gobierno chino para evitar que se propague la epidemia de neumonía viral que se detectó en diciembre y fue bautizada como COVID-19.

"No pueden salir ni por tierra ni por aire, la única posibilidad es la evacuación de un tercer país o propia", agregó Ortín, quien agregó que "muchos países no pudieron sacar a sus ciudadanos". El representante argentino dijo que trabajan con colegas de otras embajadas en China junto a la Dirección Consular de la Cancillería para "hacer gestiones que logren destrabar la situación", pero aclaró que "no hay plazo en absoluto". En cuanto a la situación de los argentinos que ayer pidieron en un video la repatriación al Gobierno argentino, Ortín señaló que "están todos bien de salud, pero psicológicamente es muy desgastante estar encerrados en sus casas o en habitaciones de universidades", por lo que remarcó que mantienen comunicación con ellos.

"Al principio tenían esperanza de que se podía resolver pronto, pero ahora con el paso del tiempo vemos que va a llevar más tiempo y eso provoca un desanimo que se nota bastante", señaló el cónsul. Ayer, el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, había dicho que "en la medida que podamos encontrar una vía para que salgan de China lo vamos a hacer", en relación con los argentinos que están en Wuhan, provincia de Hubei, aunque desestimó que se trate de "una emergencia".

"Estamos en contacto con Colombia y Ucrania para ver que posibilidades nos pueden ofrecer a nosotros pero no queremos generar falsas expectativas", señaló Tettamanti y relató que hubo una gestión para traer a los argentinos en un avión que repatrió a brasileños, "pero a último momento no hubo lugar". Los muertos por el COVID-19 en China aumentaron 143 ayer y ya alcanzaron los 1.523 fallecidos, mientras que se contabilizaron 66.492 contagios, según el último balance de la Comisión Nacional de Salud de ese país.

Fuente: Télam.