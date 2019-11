El contador Perez Gadín reiteró que Martín Báez llevó el dinero a La Rosadita

El detenido contador Daniel Pérez Gadín sostuvo hoy que los casi cinco millones de dólares que se contaron en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita" en Puerto Madero, fueron llevados allí y luego retirados por Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro Báez.



"Esa plata la contaron por pedido mío y se la volvió a llevar Martín Báez. Es la venta de un country entero, están todas las escrituras, esa plata estaba en dólares", explicó el ex contador de los Báez al prestar declaración indagatoria en el juicio oral que se le sigue junto con ellos por supuesto lavado de activos.



Sobre la filmación de "La Rosadita" difundida en marzo de 2016, Perez Gadín dijo que él gestionó que pudiera contarse el dinero y revisarse en la financiera porque Martín Báez le había dicho que "la cantidad de billetes no era la que correspondía y que había un billete falso".



"Fuimos a SGI y contamos ese dinero, sobró plata, no encontraron ningún billete falso, se dejó la plata en SGI porque Martín no se iba a ir con ese monto de dinero y después se lo llevó", refirió ante el Tribunal Oral Federal 4.



En una extensa indagatoria Perez Gadín aludió además a la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a raíz de la difusión de un audio cuya autoría se le atribuyó en redes sociales y ella negó.



A pedido de su defensa ese audio donde una mujer alude a la Vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y la vincula con Lázaro Báez fue reproducido en la audiencia.



Perez Gadín dijo además que se violó su derecho a defensa. "Todas las conversaciones del módulo 6 de Ezeiza fueron grabadas y la UIF intentó usarlas para iniciar una causa contra Cristina Fernández de Kirchner", agregó.



El contador fue detenido hace cuatro años junto a Lázaro Báez y al abogado Jorge Chueco.