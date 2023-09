El contundente análisis de Jorge Almirón tras una nueva derrota de Boca

Este domingo 3 de agosto, Boca Juniors cayó una vez más y Jorge Almirón no se quedó callado. Tras la derrota con Tigre en la tercera fecha de la Copa de la Liga, y de local, el "Xeneize" pasó a ganar nada más que uno de los últimos siete compromisos disputados. En semis de Copa Libertadores y con el sueño de conseguir la séptima, los hinchas no se mostraron contentos con el equipo. Por eso, el DT se expresó en conferencia de prensa.

Al comienzo de sus palabras, Almirón comentó: "Les tocó jugar a algunos chicos que vienen sin tanto ritmo. El ritmo es importante que lo tengan todos, más después de un desgaste enorme para pasar en la Copa, emocionalmente es una presión muy fuerte, y se podía lastimar alguno. Ellos en el primer tiempo jugaron con muchos volantes, lo hicieron muy bien, y nos faltó ser profundos. No hubo tantas llegadas, pero el trámite de juego no era favorable".

"Nos hicieron un gol de pelota parada, en el segundo tiempo equiparamos eso y les dimos minutos a Taborda, Bullaude, que no habían jugado tanto. La derrota duele muchísimo . Estuvimos cambiando el parado, buscando variantes y alternativas, no me preocupa eso. Al hacer tantos cambios, cambio de esquema, el rival también cuenta... Cuando jugás de local y necesitás la pelota para ser profundo, contagiar a la gente, y el rival te quita la pelota y te la maneja bien, tenés ese nerviosismos para recuperar la pelota", expuso Jorge.

Análisis de Jorge Almirón

Por otra parte, el DT de Boca aportó: "El segundo tiempo fue todo nuestro, nos costó generar, jugamos apresurados, pero el funcionamiento lo vamos a encontrar. El equipo va a estar muy fuerte para lo que viene. Ellos pusieron más gente en la mitad, nos costaba llegar. Hacíamos lento el traslado, los dos 9 intentaban, pero no tenían espacio para que les llegara el pase; chocábamos y en el retroceso quedábamos largos. Me hago cargo, no es que no se puede jugar con doble 9, con Cavani y Benedetto".

"Hay chicos que están jugando recién, otros que no tienen tantos minutos, generar ritmo y tener la iniciativa no es fácil. El resultado adverso te genera ansiedad y tomás malas decisiones. El partido nos sirve mucho para evaluar varias cosas. Uno quiere que el equipo juegue bien, haga goles, domine el juego... Venimos de hacer algo histórico para el club, pero cosas para mejorar siempre hay. Los jugadores están haciendo mucho de su parte. Esta semana viene bien para poder trabajar", resolvió Jorge Almirón.