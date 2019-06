Muchas veces, hay situaciones que marcan a las personas y dejan en ellas una un tizón encendido en el alma para seguir adelante y luchar por otros para que la historia no se repita. Es el claro ejemplo de Luis Atilio Garay, un cordobés que recorre el país para juntar firmas que lleguen al Congreso de la Nación para que diputados y senadores den tratamiento a ley contra la fibrosis quística.

Su peregrinación comenzó hace algunos años atrás, cuando le tocó perder a su hijo Mario. El joven tenía 25 años cuando la enfermedad hizo estragos en su salud. Con lágrimas en los ojos, Luis contó que esto lo transformó.

“Primero me tiré a llorar porque sentí que el mundo se me venía abajo. Yo tuve una hija llamada Nadia que se me murió por lo mismo, tenía un año y medio. De ahí en más decidí tener otro hijo, cuando la pediatra me diagnosticó que tenía esta patología y que no iba a llegar a los tres años, sentí un fuerte dolor porque nuevamente en mi familia se hablaba de dar vida para alcanzar la muerte”, dijo a DIARIO HUARPE.