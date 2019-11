El creador de la web propone un "contrato" global para salvarla de los riesgos que la acechan

El creador de la web, el británico Tim Berners-Lee, presentó un plan de acción global "para salvaguardar su futuro" frente a los riesgos que la acechan, como la propagación de noticias falsas, manipulación, violaciones a la privacidad y otras tendencias que pueden conducir a la sociedad a una "distopía digital".



La iniciativa, bautizada "Contrato por la web" se conoció a través de un documento online, busca involucrar a gobiernos, empresas y ciudadanos en la consecución de nueve principios que fueron definidos durante un año de trabajo junto con 80 organizaciones.



"La web se diseñó para unir a la gente y hacer que el conocimiento fuese accesible para todos y todas. Ha cambiado el mundo para bien y ha mejorado la vida de miles de millones de personas. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no pueden acceder a sus ventajas y muchas otras para las que la web supone un coste demasiado elevado", describe el documento.



El Contrato "se convertirá en un mecanismo fuerte" para que cada parte sea "responsable de hacer su parte para construir una web abierta y gratuita", pronostica.



"Asegurarse de que todo el mundo pueda conectarse a Internet" es el primero de los tres principios destinados a los gobiernos, a los que también llama a "hacer que la totalidad de Internet esté disponible en todo momento" y a "respetar y proteger los derechos básicos de las personas sobre sus datos y su privacidad en la red".



A las empresas les reclama "hacer que Internet sea asequible y accesible para todo el mundo", y a "respetar y proteger la privacidad y los datos personales, con el fin de generar confianza en la red".



El tercer principio para las compañías privadas es un llamado a "desarrollar tecnologías que promuevan lo mejor de la humanidad y contribuyan a mitigar lo peor".



En tanto, a la ciudadanía en general se la convoca a "crear y colaborar en la web", a "construir comunidades sólidas que respeten el discurso civil y la dignidad humana" y a "luchar por la web".



Además de quienes contribuyeron a desarrollar el contenido de los nueve principios, el Contrato cuenta con el respaldo de 150 organizaciones, entre ellas empresas como Facebook, Microsoft y Google y ONGs como Electronic Frontier Foundation.



"Creo que el miedo de la gente a que sucedan cosas malas en Internet se está volviendo, justificadamente, cada vez más grande", señaló Berners-Lee en declaraciones al diario inglés The Guardian, al explicar los motivos de la iniciativa.



"Si dejamos la web como está, hay una gran cantidad de cosas que saldrán mal. Podríamos terminar con una distopía digital si no cambiamos las cosas. No es que necesitemos un plan de 10 años para la web, necesitamos cambiar la web ahora", agregó.