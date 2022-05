El "curso de la mentira" y la supuesta lista "elite" de Patricia Coria en su estética

Patricia Coria hizo uso de su derecho para declarar y rompió el silencio ante el juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, Fiscalía y todos los presentes. No solo negó lo denunciado por parte la joven, de 19 años, y exempleada de la estética Eros For Men, ubicada en calle 25 de Mayo antes de Mendoza, sino que también dio detalles de los clientes que asistían a su negocio y su trato con sus empleadas. En especial, con la denunciante.

Este miércoles, Coria y su hija, Paula Natalia Pablo, de 29 años, tuvieron su primera audiencia en Tribunales por el delito que se les imputa: promoción de la prostitución para la madre y coparticipación en ese delito para la hija. Si bien estaba programada para las 7.30 de la mañana, se retrasó hasta pasadas las 8.00. De forma presencial, mientras que Pablo se encontraba de forma remota y presenciando la audiencia por medio de videollamada, el fiscal Juan Manuel Gálvez de la UFI Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) expuso los motivos de la denuncia y las pruebas que se hallaron en el lugar.

Además de exponer lo relatado en la denuncia, también expusieron lo dicho por empleadas de la estética, a las que llama “las chicas”, quienes al ser entrevistadas por el fiscal se pusieron nerviosas y confesaron haber sido intimadas a defender a Coria.

Finalmente, al ser consultada si quería guardar silencio o declarar, Coria no tuvo problemas en contar no solamente como funcionaba su negocio sino también acerca de la larga lista de clientes que tiene.

“Llevo haciendo esto 36 años y he tenido a presidentes y hasta senadores como clientes. Todos me conocen y tengo una clientela de gente conocida. No voy a dar nombres pero he atendido a gente de la Corte de Justicia y Tribunales”, declaró Coria livianamente. Incluso, dijo haber hecho un “curso de mentiras” junto a otros jueces y fiscales para “identificar las conductas mentirosas de las personas”, haciendo referencia indirecta hacia las declaraciones de su exempleada.

Además de hacer relato a una clientela “elite”, también se refirió a su trato con las otras “chicas”, como ella les dice, y cómo fue su relación con la denunciante. “Yo siempre traté a bien a las chicas. Si necesitaban algo yo siempre las ayudaba, ya sea comprándoles la comida o los remedios. Con ella (la denunciante) nunca tuve problemas pero era muy inestable. Había días que realmente estaba mal”, dijo recordar la mujer.

Por su parte, su hija, Natalia Pablo, definió a quien fuera su compañera como alguien inestable. “Era muy inestable. Había días que venía bien y otros días que venía mal. No sé qué pasaba en su casa pero siempre venía con moretones o rasguños. Trabajamos juntas y la ayude para volver a estudiar…era como una hermana”, dijo Pablo ante el juez.

Ahora, fiscalía armará una lista de 100 clientes a los que entrevistará mientras dure la investigación para comprobar las denuncia realizada por la joven. Esta lista se desprende de los recibos en el local, así como pagos encontrados durante el allanamiento donde figuran nombres y direcciones.