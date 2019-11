El delantero Pugh se retiró con una severa lesión ligamentaria en Ferro

El atacante Lucas Pugh, de Ferro Carril Oeste, sufrió una dura lesión ligamentaria en una de sus rodillas, según informó la entidad de Caballito, luego de la derrota que su equipo sufrió a manos de Agropecuario Argentino de Carlos Casares (0-1), por la 12ma. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol, zona A.



El ex delantero de River Plate no ingresó en la consideración del DT Jorge Cordon, a causa de una molestia que padeció en uno de los entrenamientos de la semana.



Una vez concluido el partido, el departamento de prensa del club informó que Pugh está afectado por la “rotura del ligamento interno de la rodilla derecha”. De esta manera, el jugador se perderá -casi con seguridad- todo lo que resta de la temporada 2019-2020.



El elenco 'verde', además, tiene lesionado al atacante Cristian Bordacahar, quien hoy no se alistó ante Agropecuario, a causa de una molestia muscular.