La mujer golpeada en Sarmiento: "Ese HDP me las va a pagar"

La joven de 19 años, que fue citada por su expareja a una casa abandona, luego asfixiada y golpeada en Sarmiento, recibió el alta este miércoles. Tras salir del hospital de Media Agua, la mujer se descargó en su cuenta personal de Facebook. “Hola amigos les cuento que gracias a Dios me siento un poco mejor. Por un momento pensé que moría y gracias a dios me salvé de milagro”, expresó.

“Hola amigos les cuento que gracias a Dios me siento un poco mejor. Por un momento pensé que moría y gracias a dios me salvé de milagro”, comenzó el posteo en redes.

LEA MÁS Citó a su expareja, la golpeó, pensó que murió y se entregó

“Fui a donde me invitó, vino y me hizo esto. Yo nunca le hice nada. Me dejó tirada como dos horas, pero me pude levantar con mis propias fuerzas porque Dios me dio otra oportunidad”, dijo luego. “Acá estoy con mi bebé. Gracias a todos los que se preocuparon por mí”, agregó sobre el final.

La noticia del alta fue confirmada por la directora de la Mujer, Adriana Ginestar. El área de Desarrollo Humano puso a disposición asesoría legal y asistencia psicológica para que la joven pueda recuperarse del mal momento que pasó. Mientras, el agresor Javier Sosa (24) se encuentra detenido en la Comisaría 8va de Sarmiento.

El hecho ocurrió el martes a las 22.30 en una casa abandonada de Colonia Fiscal Sur. Sosa prometió darle un regalo para el bebé de diez meses que tienen en común. Pero lejos de eso, el hombre la golpeó y pensó que la dejó muerta.