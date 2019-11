El DT de Flamengo Jorge Jesús: un crack de la estrategia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Por caminos diferentes, separados por 22 años en el documento, por las geografías donde nacieron y por la lengua materna, Marcelo Gallardo y Jorge Jesús comparten sin embargo muchos rasgos de una tipología que bien puede ser designada como la de una cierta manera de entender el fútbol.



En todo caso, aceptada la arbitrariedad de poner la lupa fina en los matices, podría apreciarse en Jorge Jesús un no sé qué a romanticismo y en Gallardo un no sé qué a pragmatismo.



Pero eso, conste, sólo como parte de un mero juego en el que el pescado grande se lo llevan las semejanzas.



Valga, como calificado botón de muestra, la mirada de Enzo Pérez, que fue dirigido por Jesús, hoy es dirigido por Gallardo y da por descontado que en el estadio Nacional de Lima habrá un fantástico duelo de batutas y clarividencias.



Fue JJ, Jorge Jesús, por cierto, el que vio en Pérez un pichón de gran mediocentro, lo convenció de que para seguir creciendo debía alejarse del confort de la banda derecha y a los pocos meses el cuyano era el mejor jugador del Benfica, el elegido por el periodismo como el mejor jugador de la Primeira Liga y la figurita codiciada por la que Valencia de España desembolsó 25 millones de euros.



No fue Pérez el único futbolista argentino al mando del actual director técnico del Flamengo y tampoco el único que lo recuerda con singular ponderación: Ángel Di María, Javier Saviola y Pablo Aimar, entre otros.



Del riocuartense hoy al mando de la Selección Argentina Sub 17, por ejemplo, lo impresionaba la agudeza con que interpretaba en acto, en la cancha misma, cuando era un protagonista clave del juego en un Benfica multicampeón y a la luz de diez años hoy no sería disparatado deducir que entre ellos se operaba un fenómeno de retroalimentación.



Es que entre las varias virtudes que encarna Jorge Jesús destacan la de una aceitada llegada con sus jugadores y la capacidad de ver en ellos un potencial ocioso, o no desarrollado del todo, sin perjuicio de respetar y dar entidad a sus propios puntos de vista.



Para todo eso y algo más fue contratado por esa suerte de elefante desperezado que era Flamengo en junio de este año, cuando fue convocado para sustituir a Abel Braga y relevar del interinato a Marcelo Salles.



Y si bien es justo subrayar que el Clube de Regatas do Flamengo venía dulce de billetera y presupuesto, no menos justo será poner de relieve que en poco tiempo Jorge Jesús aprobó los exámenes que más cuentan: administrar los egos, dar en el clavo en nombres propios, sistemas, impronta y apuntalar la tensión competitiva en un alto nivel.



"Tenemos el mejor equipo de la historia, tal vez un poco por debajo de aquel maravilloso de Zico", refiere al cronista de Télam un fervoroso torcedor como Ronaldo Helal, destacado sociólogo carioca cuyo padre, George Helal, es uno de los más ponderados presidentes que ha tenido Flamengo.



Algo de eso debe de haber, puesto que de la mano de Jorge Jesús (mirado de reojo e incluso cuestionado por más de cuatro entrenadores brasileños que lo repelen por portugués), Flamengo ya ha se ha quedado con el torneo carioca y con el Brasileirao, amén de que lleva una serie invicta de 25 partidos y que en la semifinal de la Copa Libertadores aplastó a Gremio de Porto Alegre.



¿Y cuál sería a grandes trazos el ideario del Gran DT de Flamengo?



En tren de simplificar, guarda analogía con Marcelo Bielsa en el sentido de que es un minucioso planificador de variantes ofensivas, aunque lo separa del rosarino el atrevimiento de apostar, cuando la ocasión invita, al legendario y si se quiere poético 4-2-4.



Y con Gallardo tiene en común la bien ganada reputación del ojo de lince en la preparación de los cruces mano a mano, los de eliminación directa, de esos partidos, como el del sábado, en los que como observó en estos días, "no hay un favorito".



Según Enzo Pérez, "es un monstruo" y según su apodo más elogioso, es "un maestro de la táctica".



Por el camino que fuere, entonces, el luso Jorge Jesús es, redondamente, "o animal de quadro negro": el animal del pizarrón.