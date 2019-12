El ELN liberó a dos comerciantes que llevaban ocho y 15 meses secuestrados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó a dos comerciantes que tenía secuestrados en el departamento Chocó, en plena celebración de Navidad, época del año en la que esa organización guerrillera colombiana suele anunciar su ya tradicional tregua hasta fin de año.



Diana María Toro y Octavio Sánchez, los dos comerciantes liberados anoche, llevaban 15 y ocho meses secuestrados, respectivamente, reportaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.



La Iglesia Católica pidió a comienzos de este mes la liberación de ambos comerciantes.



La liberación de Toro y Sánchez se produjo un día después de que la guerrilla entregara a tres menores de edad "en adecuadas condiciones de salud" al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el departamento Arauca.



"Nos alegra que estos menores puedan volver a casa con sus familias", celebró anoche el CICR a través de un escueto comunicado en el que no precisó si los jóvenes habían sido reclutados o secuestrados.



En ese sentido, el organismo tampoco detalló el nombre y las condiciones familiares de los muchachos al tratarse de menores de edad.



En época navideña, el ELN acostumbra a anunciar una tregua hasta fin de año con motivo de las fiestas.



Las negociaciones de paz con el grupo armado quedaron estancadas desde principios de este año a instancias del presidente Iván Duque a causa del ataque con un coche bomba a una escuela de cadetes de la Policía en el departamento Santander, en el que murieron 21 personas.



Duque reiteró que las condiciones para entablar negociaciones con la guerrilla pasan por la liberación de "todos" los secuestrados y el fin de los "actos criminales".



Por ahora, confirmó que su gobierno no entabló ningún contacto con el ELN, grupo con el que sí llegó a hablar su predecesor, Juan Manuel Santos.



Ese primer diálogo con el ELN comenzó en febrero de 2017, pero a su llegada a la Casa de Nariño, en agosto de 2018, Duque lo suspendió a la espera de que la guerrilla cesara su actividad criminal, pese a que una de las reivindicaciones de la sociedad colombiana que salió a las calles exigiendo reformas en el gobierno fue la de sentarse a hablar con los distintos grupos armados en busca de una paz que no logra el país desde hace décadas.