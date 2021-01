El emotivo homenaje a Maradona y todo el color de la final en San Juan

El Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, se vistió de fiesta para recibir la final de la Copa Diego Armando Maradona. Por supuesto que la nueva normalidad impuesta por el coronavirus no permitió que los fanáticos de Boca y Banfield pudieran estar en las tribunas del gigante sanjuanino. Sin embargo, el marco fue impresionante y estuvo a la altura del acontecimiento.

En la entrada principal del estadio un gran despliegue de luces daba la bienvenida a los pocos que pudieron estar en la cancha, la mayoría dirigentes de ambos clubes como también pertenecientes a la Liga Sanjuanina de Fútbol y autoridades del Gobierno provincial. Además, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli.

Un juego de luces embelleció el estadio en su parte exterior. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En la previa al partido, un mapping espectacular proyectó el nombre de Boca y Banfield con sus característicos colores sobre la tribuna este. Pero el momento más emotivo de la previa sucedió cuando un grupo de exjugadores interpretaron La Mano de Dios, la canción que Rodrigo Bueno le dedicó a Maradona.

Ángela Leiva, la popular cantante argentina, interpretó el himno. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Héctor Bracamonte (ex Boca) en la voz principal y el bajo, Gonzalo Rodríguez y Marcos Angeleri (ambos ex San Lorenzo) en las guitarras, Pablo Lugüercio (ex Estudiantes de La Plata) en el teclado, y Pablo Bezombe (ex Newell’s) en la batería interpretaron la canción en vivo mientras un 10 gigante e iluminado acompaña en una de las cabeceras del estadio.

La Copa Diego Armando Maradona que se llevó el triunfador de la final. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Finalmente, los jugadores salieron a la cancha y la emoción tuvo otro momento alto. La cantante argentina Ángela Leiva interpretó una hermosa versión del Himno Nacional Argentino que hizo estremecer al puñado de almas que estaban en el estadio, pero también a quienes lo estaban viendo por televisión. Un show de fuegos artificiales cerró la previa del encuentro y todo demostró que San Juan una vez más estuvo a la altura de la organización de tan importante envergadura.

Fuegos artificiales cerraron la previa del partido. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.