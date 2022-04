El emotivo recuerdo de la hermana de la mujer asesinada en Santa Lucía: “Me sacaron una parte de mí”

Se cumplió un mes del asesinato de Fabiana Cabrera, la mujer de 33 años acuchillada por su vecina durante una gresca en la Villa Río San Juan. En ese contexto, su hermana, Florencia, le dedicó emotivas palabras en sus redes sociales. “Me sacaron una parte de mí”. Cómo avanza la causa contra la única detenida por el crimen.

“Hoy se cumple un mes desde que apagaron tu sonrisa, nos dejaron sin vos. Hoy hace un mes en el que vivo un infierno, mi vida es diferente y jamás nada volverá a ser igual que antes porque me quitaron a lo mejor que tenía en mi vida. Se me hace un nudo en la garganta, en el corazón”, empezó escribiendo Florencia Cabrera.

Yanina había pedido prisión domiciliaria por enfermedad, pero se la negaron.

Fabiana “Chingo” Cabrera recibió una puñalada de Yanina “La Porteña” Alderete después de haberla atacado con un fierro tipo faca, según el relato de los hechos que hizo fiscalía Delitos Especiales en la audiencia de imputación de cargos. Según la defensa de la mujer, Roberto Olivera, y en consonancia con la hipótesis de la unidad fiscal, su Alderete se defendió de un ataque y hasta podría haber muerto en medio de la gresca. La hermana de la víctima le partió un ladrillo en la cabeza, según puntualizó el abogado. Como imagen de esto, “La Porteña” acudió a la audiencia ante un juez con su cabeza casi totalmente enyesada.

Lejos de cómo lleva la Justicia la investigación por la muerte de Fabiana, su hermana publicó que “no hay día en que no te llore, siento que me ahogo, que me quedo sin respiración al pensarte, me pesa el corazón, se me hincha de lágrimas al saber que ya no te voy a volver a abrazar, a discutirte todo, a hablar de todo, hacer todo porque todo era con vos”.

La escena del crimen.

“Busco consuelo en mis hijos, ellos son los que me dan fuerza para seguir pero cuando caigo en la realidad parece que me muero, se me parte el bocho pensando en cómo sigue la vida ahora que no te tengo, los días para mí son solo tiempo que duele, doloroso tiempo que pasa lento, no puedo explicar lo que mi corazón siente, jamás en mi vida sentí tanto dolor, es que es tan insoportable no tenerte, para mí lo fuiste todo”, prosiguió Florencia hablando en recuerdo de su hermana asesinada.

“Jamás voy a decirte adiós, en mi corazón estás donde quiera que voy estás... Te amo con todo mi corazón. Solo me gustaría entender el porqué de muchas cosas, no me puedo desahogar, con nadie puedo hablar como lo hacía con vos, me duele tanto el corazón, es un dolor insoportable. Fuiste admirable, todo el que te conocía sabía cuánto luchabas por tus hijos laburándola a sol y a sombra para que nada les falte, guapa, jamás te quedaste quieta, siempre buscaste la manera de salir adelante y así lo hacías. Siempre poniendo a Dios por delante, no había fracaso para vos porque siempre ibas acompañada de la mano de Dios”, agregó en su posteo.

“Te extraño todos los días de mi vida, me sacaron una parte de mí, solo me queda el consuelo de saber que Jesús pronto llegará y vendrás tomada de su mano a darme el tan esperado abrazo que necesito. Te amo, Ojos. Gracias por tanto amor, fuiste indispensable en mi vida por eso es que ahora no encuentro rumbo. Siempre estarás dentro de mí, hermosa mía”, cerró Florencia Cabrera.

Sobre la causa no hubo grandes novedades prácticamente, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE. Los fiscales Francisco Micheltorena y Adrián Riveros esperan por las pericias, principalmente, las que se realizarán en el teléfono de la detenida Alderete, que sigue con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Todas las pruebas están prácticamente resueltas, así como también están todos los testimonios de los que presenciaron el hecho fatídico.

Cabe recordar que el arma homicida no fue encontrada ni en la escena del crimen, ni en los alrededores. Se cree que fue una cortapluma o algo similar. Este punto puede ser clave durante el control de acusación, audiencia que solicita el fiscal ante el juez para avisarle si llevará el caso a juicio o pedirá el sobreseimiento del imputado, dependiendo de las pruebas que haya reunido.