El equipo qatarí del español Xavi quedó eliminado de la "Champions" asiática

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al Sadd, de Qatar, equipo dirigido por el español Xavi Hernández, fue eliminado hoy de la Liga de Campeones de Asia por Al Hilal, de Arabia Saudita, al que venció por 4-2, como visitante, en la semifinal de vuelta pero no le alcanzó para revertir la derrota por 4-1 de la ida.



El equipo del ex jugador de Barcelona, de España, empezó perdiendo, lo dio vuelta en tres minutos (17m., 19m. y 20m.) y con el 3-1 a favor se puso a un gol de igualar la serie pero antes de la primera media hora Al Hilal achicó la diferencia y recién en el tercer minuto de descuento Al Sadd pudo marcar el 4-2 final.



Este resultado no le alcanzó al conjunto qatarí ya que el 6-5 del resultado global clasificó a Al Hilal a la final de la "Champions" asiática.



En su primera experiencia como entrenador el talentoso ex volante español quedó entre los cuatro mejores de Asia.



De esta manera, Al Hilal, que entre 2016 y 2018 fue dirigido por el argentino Ramón Díaz, ahora espera por el ganador de la otra semifinal que mañana definirán en China el local, Guangzhou Evergrande, ante Urawa Red Diamonds, de Japón, que ganó la ida por 2-0.



Las finales se jugarán el 8 y 23 de noviembre y el ganador será el representante asiático en el Mundial de Clubes de diciembre próximo en Qatar y un potencial rival del campeón de la Copa Libertadores de América.