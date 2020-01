El FMI dijo que tuvo un encuentro “extremadamente positivo” con Guzmán

Tras reunirse el lunes con acreedores privados e inversionistas, el ministro de Economía, Martín Guzmán​, se reunió este martes con Luis Cubeddu, el jefe de la misión del FMI para la Argentina, para discutir la renegociación de la deuda con el organismo. A la salida de la reunión, de más de dos horas, Cubeddu dijo que fue un encuentro "extremadamente positivo".

“Tuvimos una buena conversación y vamos a comenzar a elaborar los pasos a seguir”, dijo Cubeddu, y agregó: "El encuentro fue bastante productivo, muy constructivo".

El venezolano Cubeddu se trasladó a Nueva York junto con Julie Kozak, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, para ver a Guzmán este martes por la mañana y poder comenzar a afilar en persona los planes de reestructuración del préstamo de 57.000 millones de dólares que el organismo pactó con el gobierno de Mauricio Macri​, de los que 44.000 millones ya han sido entregados. Los acompañó Sergio Chodos, el representante argentino para el Fondo.

Cerca de las 10 de Nueva York (dos horas más en Buenos Aires), Chodos y Cubeddu ya estaban en el consulado argentino en Nueva York listos para comenzar el encuentro. Poco después llegó Guzmán y comenzó la reunión.

Cubeddu tiene contacto fluido por WhatsApp con el ministro, pero será la segunda vez que se vean personalmente. Se conocieron en una reunión secreta en Washington en noviembre, cuando todavía no había trascendido la designación del economista platense como ministro. Guzmán se reunirá también con un funcionario del Tesoro estadounidense que viajará a Manhattan para empaparse de los planes del Gobierno para pagar la deuda.

El apoyo del gobierno de Donald Trump​ en el directorio ejecutivo del Fondo es fundamental, ya que Estados Unidos, dado el tamaño de su economía, tiene un poder de voto clave. De hecho, Macri disfrutó de un respaldo crucial del Tesoro para obtener el préstamo más grande de la historia del organismo.

El Gobierno ya ha dicho que no quiere más dinero del Fondo y que buscará aplazar los vencimientos porque primero quiere que la economía del país crezca para después poder pagar. También tiene que reperfilar la deuda con los bonistas, aunque aún no está claro cuál es el plan, la oferta ni la secuencia. Funcionarios del Fondo ya expresaron que las primeras medidas de Fernández fueron “positivas” para estabilizar la economía, pero aún no ven un programa general en base al cual negociar.