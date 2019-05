El FMI llega a la Argentina para una nueva revisión

Este miércoles arriba una nueva misión del FMI a Buenos Aires para hacer una cuarta revisión del plan económico de Argentina. La misma tiene como fin supervisar el cumplimiento de las metas del préstamo stand by comprometidas con el organismo y, una vez finalizada y si no hay inconvenientes en el análisis de los técnicos, autorizarán el cuarto desembolso por U$S 5.500 millones.

El equipo estará encabezado por Roberto Cardarelli quien se reunirá con funcionarios de Gobierno y el Banco Central, también con representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. Además, se anunció que Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, podría unirse.

Tras el análisis de especialistas, el directorio del FMI deberá autorizar el cuarto desembolso por U$S 5.500 millones. El organismo aprobó a comienzos de abril, el último desembolso que alcanzó a los 10.800 millones. Con ese nuevo desembolso, las divisas portadas por el FMI llegarán a los U$S 44.700 millones, que completarán el 78% del total del acuerdo de 36 meses, que llega a los U$S 57.000 millones aprobados para la Argentina.

Entre los tópicos que seguramente revisarán se encuentra la recaudación impositiva que por la recesión no repunta lo suficiente y la inflación.

Fuente: Perfil - Ámbito.