El Frente de Izquierda bonaerense rota su banca en la Legislatura bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado bonaerense del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Guillermo Kane pedirá licencia a su bancada en la Cámara baja provincial para que el próximo jueves asuma Mercedes Trimarchi, informaron fuentes de ese espacio político.



Es que el FIT tiene un acuerdo de "bancas rotativas" entre las fuerzas que la integran: el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (I) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).



Así, Kane (PO) fue diputado entre 2017 y 2019, ahora pedirá licencia para que asuma Trimarchi (referente del Movimiento de Mujeres Isadora de la IS), y en marzo ella hará lo propio para que complete el mandato Claudio Dellecarbonara (PTS), dirigente de la gremial de metrodelegados de subte porteño.



En declaraciones formuladas a Télam, Kane explicó hoy que "las fuerzas que integramos el FIT nos rotamos en el uso de las bancas desde hace ocho años, y eso nos permitió mantener un bloque común de la Izquierda, que es independiente de los partido patronales".



"Nos parece que está bien rotar las bancas así como donar la mayoría de los suelos. Son señales contra el carrerismo que domina la política tradicional, donde el individuo prima por sobre la fuerza política y las ideas", dijo.



El legislador manifestó que "damos el paso a otros compañeros ya que, en la medida que representan un mismo programa, no hay necesidad de que los compañeros queden atornillados a los escaños".



Detalló que "estaba previsto que Mercedes asuma en junio, pero por la falta de actividad que hubo en la Cámara -algo que denunciamos dada la grave situación económica y social de la provincia- ello no pudo concretarse".



Kane opinó que el FIT tuvo estos años el objetivo de "denunciar el impacto del ajuste, el endeudamiento y el recorte de la gobernadora María Eugenia Vidal -con el concurso del peronismo- sobre las condiciones de vida los trabajadores".