El ganador de la Olimpiada de Tecnología dijo que "pensó en bajarse" de la final que terminó ganando

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Joaquín Alonso, el estudiante que ganó la Quinta Olimpíada Argentina de Tecnología (Oatec 2019) dijo que “pensó en bajarse” cuando quedó seleccionado para la final y que le resultó una “gran sorpresa” ser el vencedor del certamen realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en el que participaron 1.633 alumnos de todo el país..



“No me preparé mucho. La primera evaluación, que era un selectivo, la rendí sin estudiar porque no tenía expectativa de pasar. Me anoté porque se anotó un amigo”, aseguró a Télam el joven, de 16 años y alumnos del colegio ORT 1 del barrio porteño de Almagro.



Fue la primera vez que el joven se anotó para una competencia de tecnología. Años anteriores participó de olimpiadas de Química, Física y Biología, pero sin la misma suerte.



“Las otras olimpíadas me las tomé en serio. Igualmente cuando me dijeron que pasé a la final, algo estudié”, se sinceró.



La primera fase fue una evaluación online que definió a los 15 finalistas sobre 1.633 alumnos de todo el país y la definitoria se realizó en la sede del ITBA con alientos como temática elegida.



“Fueron cuatro exámenes; dos individuales y dos grupales. Me parece que evaluaron como uno se desenvolvía con la presión dentro del examen. No hacía falta tener conocimientos previos sobre alimentos”, señaló Joaquín.



El adolescente aseguró que se sorprendió mucho cuando dijeron su nombre ya que solo pensaba “en no quedar en el último lugar”



“Cuando me dijeron que gané me sorprendió muchísimo. Durante la ceremonia de premiación estaba pensando solo en no quedar último para no quedar mal. No pensaba que podía estar dentro del podio”, afirmó.



Alonso ganó una beca del 100% para estudiar en el ITBA. El segundo y tercer lugar lo alcanzaron Camilo Molina, del Colegio Privado Manuel Belgrano (Catamarca) y Nicolás Agustín Beade, del Colegio San Cirano de Capital Federal, quienes obtuvieron becas del 75% y 50% respectivamente.



Sobre su futuro -le queda un año más de escuela secundaria-, Joaquín pensaba en seguir estudiando Licenciatura en Física, pero ahora con la beca que ganó duda entre Ingeniería Electrónica o Bioingeniería.