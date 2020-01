El gobernador dijo que ahora podrá comenzar a hacer "muchísimas cosas" como reparar escuelas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó hoy que al contar con la Ley Impositiva, su administración podrá ahora comenzar a hacer "muchísimas cosas", como lanzar un plan para reparar escuelas y medidas vinculadas al crédito.



"No paramos de trabajar un día desde que asumimos", expresó el mandatario en una entrevista con Télam y recordó que "lo primero" que hicieron fue "bajar la tarifa de luz, porque la ex gobernadora María Eugenia Vidal había resuelto un aumento que dejamos sin efecto".



Kicillof sostuvo que también suspendió los aumentos en los peajes "para incentivar el turismo en el verano porque no sólo afectaban la autopista La Plata-Buenos Aires sino además las rutas a la Costa para los turistas".



"Además, lanzamos una moratoria y suspendimos los embargos a los contribuyentes en procesos de juicio por apremio", recordó.



Por otra parte, destacó que durante las Fiestas pusieron en marcha "operativos vinculados con lo alimentario" y que ya está en marcha el Operativo Sol, para brindar mayor seguridad y prevención en las rutas hacia los principales destinos turísticos de la provincia.



Kicillof resaltó que también se impulsaron las Escuelas de Verano "para 200 mil chicos de la provincia con alimento porque lamentablemente hay sectores que comen en los colegios y en las vacaciones tienen ese problema".



Anticipó que el Gobierno trabaja en el diseño "de un programa que anunciaremos en los próximos días para reconstruir parte de las escuelas que dejaron destruidas" y en una serie de "medidas vinculadas al crédito".



Luego, manifestó que el viernes presentarán en San Bernardo el plan de actividades culturales de verano para distintos puntos de la provincia y aclaró que "los espectáculos y propuestas no para unos pocos sino para toda la gente que no se puede tomar vacaciones, porque para nosotros es importante la recreación en el verano".