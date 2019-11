El gobierno chileno retoma la retórica de la "guerra" y amenaza con represión militar de la protesta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, defendió hoy la labor del Ejército durante el estado de emergencia decretado los primeros días del estallido social, calificó de "injuria" el informe de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos y advirtió que si es necesario sacar militares a las calles el gobierno "lo va a hacer".



Así lo señaló en la madrugada el secretario de Estado en una entrevista en la TV chilena, donde advirtió que las Fuerzas Armadas están preparadas "si es necesario" decretar nuevamente el Estado de excepción, tras 42 días del estallido social que calificó como "una situación de grave deterioro del orden público".



"Sacar a los militares a la calle al control del orden público, es una decisión que significa limitar las libertades de las personas. Sobre todo una decisión compleja y difícil. Pero si es necesario, el presidente lo va a hacer", insistió Espina, citado por el portal de noticias Bio-Bío.



Ayer, el presidente Sebastián Piñera retomó el tono utilizado los primeros días de la crisis político-social, cuando, el 20 de octubre, dijo que el país estaba "en guerra".



"Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie", dijo el mandatario durante la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), una rama civil de la policía de Chile.



En el encuentro, el mandatario afirmó que el país necesita "un nuevo sistema nacional de inteligencia, porque a la delincuencia no solo se le combate con la fuerza, también se le combate con inteligencia y ahí tenemos, y todos sabemos, una gran carencia".



Horas después de las palabras de Piñera y envalentonado por ellas, el director de la PDI, Héctor Espinosa, hizo una férrea defensa de la labor que realizan sus funcionarios y dijo que "cuando un policía es atacado y responde, no es violación a los Derechos Humanos" y destacó el respaldo que la fuerza tiene de todas las autoridades administrativas, del Gobierno y del Poder Judicial.



El domingo pasado el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para que militares protejan la infraestructura pública sin la necesidad de decretar estado de emergencia, que incluye inmunidad para las acciones de los uniformados.



Espina aseguró que la idea es "asegurar los servicios básicos y de comunicaciones del país".



"Tenemos información que, en el pasado como hasta ahora, puede atacarse la infraestructura crítica del país", advirtió.



Las Fuerzas Armadas son duramente cuestionadas por su participación en el estallido social en un informe de Amnistía Internacional que denuncia "ataques generalizados" para "castigar" a quienes asistieron a las manifestaciones.



El Ejército criticó el informe y dijo que "no existe política de ataques contra población, mientras la Armada y la Fuerza Aérea de Chile rechazaron "categóricamente" las conclusiones del mismo.



Espina se sumó a los cuestionamientos al organismo internacional de Derechos Humanos y calificó como "una injuria en contra de las Fuerzas Armadas chilenas".



"Ni el Presidente de la República, ni el ministro de Defensa, lo vamos a aceptar por ningún motivo", concluyó.



Anoche, ex ministro de Cultura Mauricio Rojas (2018) dijo que "para reestablecer la seguridad pública, va a haber que tomar medidas muy duras con altos costos incluso de vidas humanas".