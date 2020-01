El gobierno de Áñez investigará si cometieron actos de corrupción 600 funcionarios de Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno de facto de Bolivia investigará a casi 600 ex funcionarios de la administración del derrocado presidente Evo Morales para ver si cometieron actos de corrupción y, eventualmente, recuperar dinero del Estado que haya sido desviado.



El anuncio lo hicieron el director general de Lucha contra la Corrupción, Mathías Kutsch, y el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, que detallaron que pondrán la lupa sobre 592 ex autoridades de la gestión Morales desde 2006 hasta 2019.



La estatal agencia ABI dijo que la iniciativa fue “analizada” en una reunión del grupo "Star Gira" creado en 2007 entre el Banco Mundial (BM) y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).



"Se ha decidido iniciar las investigaciones para identificar quiénes son las personas que han cometido delitos de corrupción y han desviado los recursos públicos, que principalmente hayan derivado a otros países y que actualmente estén refugiados en el extranjero", señaló Kutsch en una conferencia de prensa.



Aunque aclaró que la lista era “reservada”, sí confirmó que incluye a Morales, al ex vice Álvaro García Linera, a ex ministros, ex viceministros y anteriores jefes de gabinetes.



También se analizará la conducta de quienes tuvieron cargos ejecutivos en empresas que administraron recursos del Estado, como el Fondo Indígena, la aerolínea Boliviana de Aviación, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y la firma Mi Teleférico, entre otras, según un comunicado del Ministerio de Justicia citado por la agencia EFE.



"Cuando se encuentren indicios para investigar a familiares, la ley y la norma también nos faculta para que sean investigadas", indicó Kutsch.



Además apuntó que esperan que en unos tres meses esta investigación ya cuente con los primeros resultados para identificar a las personas, el daño económico y principalmente conocer la cantidad de "activos" que "han sido fugados al extranjero".



Star Gira es una asociación creada en 2007 entre el Banco Mundial y la UNODC, que apoya los esfuerzos internacionales para poner fin a los refugios de fondos corruptos. En Bolivia, la entidad trabaja desde el 2005.



Después de las elecciones de octubre, en Bolivia se generó una crisis que terminó en un golpe institucional contra Morales, que había ganado su reelección en esos cuestionados comicios.



Asumió entonces la jefatura del Estado Jeanine Áñez, mientras el derrocado mandatario se asiló primero en México y después se refugió en Argentina, desde donde arma ahora las candidaturas del MAS para los comicios de mayo.



La embajada de México en La Paz acoge desde hace más de un mes a una decena de ex funcionarios del Gobierno de Morales, incluidos algunos ex ministros, cuatro de ellos con órdenes de aprehensión por supuestos delitos como terrorismo.