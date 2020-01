El gobierno electo uruguayo apoyará la reelección de Almagro al frente de la OEA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, quien asumirá como presidente en Uruguay el 1 de marzo, apoyará la reelección de su compatriota Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó hoy el futuro canciller, Ernesto Talvi.



En su cuenta oficial de la red social Twitter, Talvi, del Partido Colorado (PC, centroderecha), escribió un mensaje en el que comentaba que el próximo jefe de Estado se había comunicado con el ex canciller "para expresarle el apoyo de Uruguay a su reelección" al frente del organismo internacional.



"Reafirma nuestro compromiso con el sistema interamericano de relaciones, con los valores democráticos y con los Derechos Humanos", añadió el canciller designado.



El apoyo de Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN) y de su gobierno de coalición contrasta con la falta de respaldo expresada por el actual Ejecutivo de Tabaré Vázquez, pese a pertenecer al Frente Amplio (FA), la misma coalición de izquierdas de Almagro.



El que fuera canciller de Uruguay durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) y embajador en China durante el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010) respondió enseguida al mensaje de Talvi por idéntica vía.



Almagro agradeció y valoró "especialmente" el apoyo del gobierno electo de Uruguay a su candidatura.



El futuro secretario general de la OEA será elegido el 20 de marzo de 2020 en una Asamblea General, el foro político más importante de la organización y en el que participan los cancilleres de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962).



Para ser elegido cualquier candidato necesitaría 18 votos, es decir, una mayoría simple, y los aspirantes tuvieron hasta el 15 de diciembre para presentar su candidatura.



Además de Almagro, quien ocupa el cargo desde 2015, aspiran a dirigir el organismo el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Zela, y la ex canciller ecuatoriana y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU María Fernanda Espinosa.



El futuro secretario general tendrá que hacer frente a un mandato marcado por una América agitada por protestas y con Venezuela como tema que divide la agenda común.



Almagro ha sido particularmente duro con el gobierno de Nicolás Maduro y se sumó a los apoyos internacionales al líder opositor Juan Guaidó, algo que le generó críticas en el seno de la OEA y entre sus antiguos colegas en el Frente Amplio.