El gobierno español exige a Torra una condena "rotunda" da la violencia ante su pedido de diálogo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez reiteró hoy al jefe del gobierno catalán, Quim Torra, que debe "condenar rotundamente la violencia", como primer paso para un diálogo para resolver la crisis independentista.



Tras su petición de diálogo, el gobierno recordó a Torra que "debe condenar rotundamente la violencia, cuestión que no ha hecho hasta el momento" y reconocer el trabajo de los cuerpos policiales", explicó el Ejecutivo español en un comunicado.



Además, "para que el diálogo sea efectivo, el señor Torra debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo".



En la misiva se reitera que "el problema de Cataluña no es la independencia, sino la convivencia", como ayer dijo el presidente del gobierno en funciones en Bruselas.



Por otro lado, el Ejecutivo también se refiere a la nueva consulta sobre la autodeterminación de Cataluña que propuso Torra sin respaldo de sus socios de Esquerra Republicana de Castalunya, destacando la falta de apoyo que tiene.



"Su propuesta de referéndum no la quiere ni la mayoría de catalanes ni, al parecer, la mayoría de su propio gobierno", concluye la nota del Ejecutivo.



Ante la escalada de violencia en Cataluña por parte de un grupo minoritario de secesionistas radicales y anticapitalistas, el líder secesionista afirmó hoy, en línea con lo que dijo en los últimos días, que "la violencia no representa al movimiento independentista", y llamó al gobierno español al diálogo para poner fin a la actual crisis.