El gremio docente de Chubut inició la 15ta. semana consecutiva de paro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), el gremio docente con más afiliados en este distrito, notificó hoy al gobierno "la continuidad del plan de lucha de paro provincial de 144 horas" a partir del primer minuto de hoy, con lo que suman 15 semanas consecutivas de huelga en las escuelas chubutenses.



La notificación tuvo ingreso formal a primera hora de hoy y está dirigida al ministro de educación Paulo Cassutti y al secretario de trabajo Andrés Meiszner, con la firma del secretario general de la Atech, Santiago Goodman, argumentando "constantes incumplimientos de los acuerdos paritarios homologados, tanto en lo concerniente a infraestructura escolar como a lo salarial".



El paro se extiende, según lo aclara la propia nota, desde hoy, lunes 28, hasta el próximo sábado 2 de noviembre inclusive.



Además, Goodman incluyó un párrafo en la notificación donde exigen "el no descuento de los días de paro por ser un derecho de los trabajadores, constituyendo una medida de amedrentamiento hacia los mismos, siendo que ya nos encontramos perjudicados por las medidas de ajuste".



El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acusó al gremio docente de "provocar un daño enorme a los niños, cuando no hay ningún motivo para seguir con medidas de este tipo que solo tienen por objetivo ahora que no les descuenten los días no trabajados y sobre eso no se retrocederá, se descontará todo desde fines de agosto".



En diálogo con Télam, Arcioni aseguró que solo tienen "un atraso en los días de pago" y dijo que trabajan "para corregirlo", pero aclaró que "están cobrando dentro del mes" y que "en septiembre lo cobraron de manera íntegra" y ya confirmaron "la continuidad del Transporte Escolar Gratuito (TEG)".



Agregó que están "al día con la obra social" y están encarando "un plan de reparación de escuelas".



Dijo que "en el debate presidencial se llegó a decir que los docentes no cobran desde hace cuatro meses en Chubut", y afirmó que eso "es mentira".



Si bien hay alumnos que no tienen clases desde las vacaciones de invierno por los paros que se actualizan por semana, desde el ministerio de Educación insisten en que la medida de fuerza se fue debilitando y hoy "apenas supera el 20% de adhesión", sostuvo en declaraciones a medios locales el ministro del área, Paulo Cassutti.