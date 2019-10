El gremio Upsa inició esta noche en Ezeiza asambleas que afectan vuelos de Latam

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), que conduce Raúl Fernández, inició esta noche en la empresa Latam asambleas generales en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sin horario de finalización, en rechazo de "la paritaria ya vencida" y en reclamo de un adelanto salarial según el proceso inflacionario. Lo informó esta noche a Télam el secretario de Prensa del sindicato, Marcelo Uhrich, quien confirmó el inicio de las asambleas generales de trabajadores en Latam, en el aeropuerto internacional "Ministro Pistarini", en Ezeiza, también por otros reclamos. En principio, las asambleas se realizan en las secciones de tráfico y operaciones, aunque el dirigente no descartó la posibilidad de extenderlas a otras áreas si no hay respuestas. Los trabajadores nucleados en ese gremio exigen, además del adelanto salarial por inflación, un inmediato incremento paritario, y rechazan de forma absoluta "la autorización para operar en la Argentina de las aeronaves con matrículas extranjeras", puntualizó. "Ello está prohibido por ley", sostuvo Uhrich, quien afirmó que no obstante "esa estipulación legal, la empresa y el gobierno decidieron hacer lo que les viene en gana". Las deliberaciones de los trabajadores en asambleas comenzaron poco antes de las 19.45 de hoy y "no tienen horario de finalización", indicó el dirigente, quien sostuvo que ese tipo de protesta continuará hasta que Latam ofrezca "respuestas positivas".